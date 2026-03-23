Las bolsas caen y el petróleo sigue subiendo ante el riesgo de la mayor crisis energética en medio siglo

Entre líneas El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advierte que la situación es "muy grave" y supera a las crisis energéticas de la década de 1970.

Los mercados globales están reaccionando con volatilidad ante la escalada del conflicto en Oriente Medio, que afecta al suministro energético y provoca caídas en las bolsas. En Europa, el Ibex 35 ha abierto con un descenso del 1,95%, mientras que el dólar y la rentabilidad de la deuda soberana aumentan, junto con el precio del crudo Brent y el gas natural. La Agencia Internacional de la Energía advierte que la crisis energética actual es más grave que las de la década de 1970, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. En Asia, las bolsas chinas también registran caídas significativas, reflejando la incertidumbre global.

A tiempo real. Así reaccionan los mercados a las palabras de Donald Trump, a los ataque cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel, a la falta de abastecimiento por la situación del estrecho de Ormuz y, en definitiva, al caos provocado por una guerra que ya va camino de cumplir un mes y que está teniendo sacudidas en todo el planeta.

Lo más inmediato está en la apertura de las bolsas europeas, con una caída generalizada que empieza por la española. El Ibex 35 ha abierto con un descenso de casi el 2% (1,95%), unas pérdidas que ya son del 5,3% en lo que va de año. Si a finales de febrero se llegó a rozar los 18.500 puntos, ahora el índice está cada día más cerca de bajar de los 16.000 puntos, encontrándose en 16.358 a las 9:40 horas de este lunes.

En paralelo está subiendo el dólar y la rentabilidad de la deuda soberana, subiendo con el precio del crudo brent, que se revaloriza el 1,57%, hasta los 114 dólares. El gas natural también registra subidas, concretamente del 3,81%, hasta los 61,61 dólares. El euro, por su parte, baja y se cambia a 1,152 dólares.

Los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 1,68% y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 1,54%. Por su parte, Londres se deja a esta hora el 1,16% y París el 1,98%.

En otros mercados, el oro se hunde el 6,39%, hasta los 4.200,57 dólares la onza; y la plata, el 8,77%, hasta los 61,92 dólares.

La AIE advierte que la actual crisis energética es "muy grave" y ya supera a la de 1970

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes que la situación es "muy grave" y supera a las crisis energéticas de la década de 1970, en un contexto marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a centrales energéticas en Oriente Medio.

Durante una intervención en el Club Nacional de Prensa de Australia, en Camberra, Birol señaló que la actual crisis equivale a "dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos", en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979 provocadas por los embargos y recortes de producción de crudo en Oriente Medio, lo que representa una "amenaza mayor" para la economía global.

"Ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección", subrayó durante su visita de un solo día a Australia, donde tiene previsto reunirse también con el primer ministro, Anthony Albanese, antes de proseguir su gira por Asia.

Birol alertó de los daños sufridos por el sector energético regional, indicando que al menos 40 infraestructuras han sido "gravemente o muy gravemente" afectadas en nueve países, lo que agrava la incertidumbre sobre el suministro.

El responsable de la AIE destacó que la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, es la principal vía para aliviar las tensiones energéticas. Este corredor marítimo permanece prácticamente bloqueado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Las bolsas chinas caen hasta el 3,76% al cierre

Las principales bolsas de China continental cerraron este lunes con fuertes caídas de hasta el 3,76%, en línea con las pérdidas registradas en otros mercados asiáticos por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el repunte del precio del petróleo.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái se dejó un 3,63% tras caer 143,77 puntos, hasta situarse en los 3.813,28 enteros. Por su parte, el parqué de Shenzhen perdió un 3,76%, o 520,69 unidades, y cerró en los 13.345,51 puntos. Los mercados reaccionaron así al recrudecimiento de la crisis en Oriente Medio, después de que Irán reiterase su disposición a cerrar el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte energético mundial.

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