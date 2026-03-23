Guerra en Irán, en directo | La AIE advierte de que la crisis energética actual es peor que las de 1970

EEUU pide a sus ciudadanos "en todo el mundo" que "extremen las precauciones", en especial en Oriente Próximo El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a "los estadounidenses en todo el mundo" que "extremen las precauciones", especialmente aquellos que se encuentren en Oriente Próximo, ante la crisis regional marcada por la ofensiva lanzada por la Administración de Donald Trump junto a Israel contra Irán, la invasión israelí de Líbano y las hostilidades levantadas en Irak, fruto de las anteriores. "El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Próximo, extremar las precauciones", ha indicado el Departamento de Estado en una "advertencia mundial" para sus nacionales difundida en su web. La cartera dirigida por Marco Rubio ha instado así a sus ciudadanos a "seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", advirtiendo de que "los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes". "Instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluidas las que se encuentran fuera de Oriente Próximo, han sido objeto de ataques. Grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", ha continuado enumerando. Europa Press Compartir en X

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El precio del petróleo se acerca a los 109 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas negativas El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% en torno a las 8.00 horas y cotizaba al borde de los 109 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 2,3%, hasta los 100,50 dólares por barril. El precio del petróleo Brent llegó la semana pasada a superar los 119 dólares después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo. En concreto, Irán atacó un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars. Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, también se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado -ya va por tres semanas- y por los problemas en el estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula una quinta parte del gas y el petróleo mundial. Europa Press Compartir en X

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El precio del gas natural sube un 3%, hasta los 61 euros El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube un 3% este lunes y cotiza por encima de los 61 euros por megavatio hora (MWh), mientras Estados Unidos e Irán endurecen sus relaciones y adelantan una escalada en su conflicto. Según datos de mercado recogidos por EFE, en la apertura del mercado holandés, el gas natural avanza el 2,90%, hasta los 61,06 euros por megavatio hora (MWh). Y ello, en una jornada en la que la Guardia Revolucionaria iraní ha negado que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región, pero ha alertado de que, si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera". La Guardia Revolucionaria iraní ha respondido así a la amenazada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el pasado sábado dio un plazo de 48 horas a Irán para que abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacará sus centrales eléctricas. EFE Compartir en X

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El hijo del sah pide a EEUU e Israel que respeten la infraestructura civil iraní ante el ultimátum de Trump a Irán El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví, ha pedido este domingo a Estados Unidos y a Israel que "continúen atacando al régimen" iraní y a "su aparato represivo", pero que lo hagan "respetando la infraestructura civil que los iraníes necesitarán para reconstruir" el país, a pocas horas de que se agoten los dos días que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, hacer frente a ataques a las centrales eléctricas. "Les pido al presidente Trump y al primer ministro [israelí, Benjamin] Netanyahu que continúen atacando al régimen y su aparato represivo, respetando la infraestructura civil que los iraníes necesitarán para reconstruir nuestro país", ha solicitado Pahlaví en un mensaje en redes sociales en el que ha defendido que "Irán debe ser protegido", mientras que "el régimen debe ser desmantelado". El aspirante al trono, en el exilio desde 1979, ha defendido en este sentido que "Irán no es la República Islámica". "La infraestructura civil de Irán pertenece al pueblo iraní y al futuro de un Irán libre", ha manifestado, contrastándola con "la infraestructura de la República Islámica", que ha definido como "la maquinaria de represión y terror utilizada para impedir que ese futuro se convierta en realidad". "Con el apoyo de Estados Unidos e Israel, y sobre todo con el sacrificio de los patriotas iraníes, la hora de la libertad de Irán está cerca", ha concluido. Europa Press Compartir en X

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EEUU dice haber atacado una planta iraní de producción de motores para drones de ataque El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado este lunes que ha atacado una planta iraní de producción de motores utilizados en drones de ataque y aeronaves de la Guardia Revolucionaria del país persa. La planta, situada en la provincia de Qom (centro-norte de Irán), "fabricaba motores de turbina de gas para drones de ataque y componentes de aeronaves utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", dijo el CENTCOM en la plataforma X. El comando estadounidense ha compartido imágenes de la fábrica antes y después del ataque, en concreto una fotografía fechada el 6 de marzo de 2026 que muestra las instalaciones aparentemente intactas, y otra tomada "tres días después, tras un devastador ataque". EFE Compartir en X

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Israel lanza una ola de ataques contra infraestructura del régimen iraní en Teherán El Ejército israelí ha informado este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). La ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio. A través de su canal oficial de Telegram, las IDF han indicado que se han enviado alertas de precaución a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, instando a la población a dirigirse a refugios y permanecer allí hasta nuevo aviso. Compartir en X

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La AIE advierte que la actual crisis energética es "muy grave" y supera a las de los años 70 El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido este lunes que la situación es "muy grave" y supera a las crisis energéticas de la década de 1970, en un contexto marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a centrales energéticas en Oriente Medio. Durante una intervención en el Club Nacional de Prensa de Australia, en Camberra, Birol ha señalado que la actual crisis equivale a "dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos", en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979 provocadas por los embargos y recortes de producción de crudo en Oriente Medio, lo que representa una "amenaza mayor" para la economía global. "Ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección", subrayó durante su visita de un solo día a Australia, donde tiene previsto reunirse también con el primer ministro, Anthony Albanese, antes de proseguir su gira por Asia. EFE Compartir en X

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Arabia Saudí, EAU, Kuwait y Bahréin registran nuevos ataques en su territorio Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait han informado este lunes de nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 24 días desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó durante la noche sobre varios ataques. Según publicó en X, el escudo antiaéreo del país destruyó un dron en la región oriental y, previamente, otro en la misma zona. También fueron neutralizados aviones no tripulados en la región fronteriza del norte. Además, entraron en el espacio aéreo saudí dos misiles balísticos hacia la región de Riad; uno fue interceptado y el otro cayó en una zona deshabitada. En un ataque previo, las fuerzas de defensa aérea destruyeron siete drones en la provincia oriental. EFE Compartir en X

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Irán dice que "responderá de la misma manera" si EEUU ataca sus centrales eléctricas La Guardia Revolucionaria iraní ha negado este lunes que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región pero sí ha alertado de que si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera". "Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Tasnim. Su respuesta se produce después del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio la noche del sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas. En caso de que Washington cumpla su amenaza, "Irán responderá ", afirmó la Guardia Revolucionaria. Compartir en X

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