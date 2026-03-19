El Pentágono solicita más de 200.000 millones de dólares en presupuesto para la guerra contra Irán

Destrucción de un complejo deportivo tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Los detalles Esta petición encontrará resistencia por parte de los legisladores que se oponen al conflicto. Algunos funcionarios de la Casa Blanca confiesan que no creen que tenga posibilidades de ser aprobada.

El Pentágono ha solicitado a la Casa Blanca que pida al Congreso más de 200.000 millones de dólares para financiar la guerra en Irán, según informa el Washington Post. Esta petición, de gran magnitud, enfrenta oposición de legisladores contrarios al conflicto. La cifra supera los costos de campañas aéreas previas y podría desencadenar una batalla política en el Congreso, con demócratas criticando la acción de Trump en Irán. El objetivo es producir armamento crítico para ataques de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, algunos funcionarios dudan de su aprobación. Trump, que prometió reducir la participación en conflictos, criticó el gasto de Biden en Ucrania.

El Pentágono ha pedido a la Casa Blanca que apruebe una solicitud de más de 200.000 millones de dólares al Congreso para financiar la guerra en Irán.

Así lo recoge el Washington Post, que cita a un alto funcionario de la Administración de Donald Trump. El medio recoge que esta es una nueva y enorme petición que encontrará resistencia por parte de los legisladores que se oponen al conflicto.

Al parecer, el Pentágono ha presentado varias propuestas de financiación diferentes en las últimas dos semanas. Esta nueva solicitud, cuya cifra superaría los costes de la masiva campaña de ataques aéreos de la Administración hasta la fecha, es probable que genere una batalla política en el Congreso debido a que los demócratas critican duramente la acción de Trump en Irán.

Con esta financiación, buscan producir armamento crítico utilizado por Estados Unidos e Israel para atacar a Irán. Según el citado medio, algunos funcionarios de la Casa Blanca no creen que la solicitud tenga posibilidades de ser aprobada.

Lo cierto es que parece que hasta al 'trumpismo' más acérrimo le escuece la deriva antidemocrática del país. Hace unos días, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos presentaba su dimisión asegurando que "Irán no representaba ninguna amenaza inminente".

Donald Trump basó su campaña electoral en la promesa de poner fin a la participación estadounidense en conflictos internacionales, criticando que el Gobierno de Joe Biden invirtiese 188.000 millones de dólares en gastos para financiar la guerra en Ucrania. Una promesa que ha incumplido. El Gobierno de Trump, en los primeros seis días de conflicto en Irán, ya había gastado más de 11.000 millones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.