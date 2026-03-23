Trump despliega al ICE en los aeropuertos como refuerzo y se plantea el de la Guardia Nacional por el cierre de la Administración

¿Por qué es importante? El cierre parcial de la Administración ha dejado sin sueldo desde febrero a los trabajadores encargados de los controles de acceso, lo que ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 13 aeropuertos del país, incluyendo los de John F. Kennedy y Newark en Nueva York. Esta medida busca controlar la huelga de celo de los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), quienes no cobran desde febrero. Trump ha advertido que podría enviar a la Guardia Nacional si persisten las colas y retrasos. Las negociaciones en el Congreso para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional están estancadas, mientras que la oposición critica la falta de formación de los agentes del ICE. La situación se agrava tras un accidente en el aeropuerto LaGuardia, que permanece cerrado temporalmente.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha ordenado a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que acudan a los aeropuertos estadounidenses para controlar la huelga de celo de los trabajadores, que no cobran desde febrero. De esta forma, ahora son agentes armados, los mismos que han sembrado el pánico en Minneapolis, los encargados de controlar la seguridad. Trump, además, ha afirmado este lunes que se plantea enviar a la Guardia Nacional si se mantienen las colas y los retrasos.

El despliegue se ha producido este mismo lunes en hasta 13 aeropuertos de EEUU, como el John F. Kennedy (JFK) y Newark, en Nueva York, para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés). "La Autoridad Portuaria espera que todo el personal destinado a colaborar en las tareas de control de pasajeros reciba la formación adecuada y se centre en apoyar las operaciones de control", ha apuntado un portavoz de esa entidad en un comunicado.

"Quiero agradecer al ICE, porque intervinieron con mucha contundencia. Lo harán muy bien. Y si eso no es suficiente, desplegaré la Guardia Nacional", ha afirmado este lunes el mandatario ante los periodistas. Trump se ha arrogado la decisión de enviar a los agentes migratorios a los aeropuertos y ha asegurado que fue él quien se lo propuso al responsable de coordinar la aplicación de las políticas de control migratorio y de deportaciones a nivel federal en Estados Unidos, el conocido como 'zar de la frontera', Tom Homan.

El Departamento de Seguridad Nacional permanece parcialmente cerrado desde el 14 de febrero ya que no se alcanzó un acuerdo para aprobar sus fondos. Los demócratas exigen una serie de cambios en la política migratoria a los republicanos, como impedir que los agentes lleven máscaras o que sean necesarias ordenes judiciales para detenciones o entradas en domicilios.

Precisamente, sobre el punto de las máscaras y la identificación de los agentes migratorios, Trump ha escrito este lunes en su red Truth Social que "agradecería enormemente que no se usen máscaras cuando ayuden a sacar a nuestro país del desastre provocado por los demócratas en los aeropuertos".

Las negociaciones para poner fin al cierre parcial del Gobierno continúan en el Congreso, aunque parecen estancadas por el momento, al tiempo que Trump instó el domingo a los republicanos a no negociar nada con los demócratas si estos no aprueban su proyecto de ley que exigiría prueba de identidad obligatoria a todo aquel que se registre para votar en elecciones federales. El líder republicano del Senado, John Thune, ha afirmado que los legisladores estaban logrando "ciertos avances", y ha advertido que la situación podría complicarse considerablemente en los aeropuertos si no se llega a un acuerdo en los próximos días.

Sin cobrar desde febrero

El 'zar' de la frontera de la Casa Blanca ya anunció este domingo que EEUU desplegaría a partir de este lunes a agentes de ICE para ayudar a los trabajadores del TSA, que llevan sin cobrar desde febrero. En una entrevista con el programa 'State of the Union', de la cadena CNN, Homan explicó que los agentes ayudarán a la TSA "a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados", como vigilar una salida.

La medida ha suscitado críticas entre políticos de la oposición como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, donde se encuentra el aeropuerto de Newark, si bien opera para Nueva York. Así, ha asegurado que enviar a agentes del ICE "sin formación" a los aeropuertos "no es una solución aceptable", según ha informado EFE. "Cada vez que (el presidente) Donald Trump se entromete, provoca el caos entre la población estadounidense. Esta última propuesta no es una excepción", ha aseverado en un comunicado.

El Senado rechazó el pasado viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias. La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como el JFK o el de Newark.

El despliegue del ICE tiene lugar después de que un avión de Air Canada procedente de Montreal y un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria colisionaran en la pista del aeropuerto LaGuardia, en Queens. Por ahora solo se ha reportado la muerte del piloto y el copiloto, mientras que los conductores del camión y varios pasajeros y miembros de la tripulación resultaron heridos. El aeropuerto de LaGuardia permanecerá cerrado hasta, por lo menos, las 14:00 hora local (18:00 GMT).

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