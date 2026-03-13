Merz critica a EEUU y considera "un error" levantar las sanciones al petróleo ruso tras la escalada de tensiones en Irán

Los detalles El canciller alemán asegura que va a mantener su apoyo a Ucrania: "No nos vamos a disuadir ni desviar por la guerra en Irán", expone en alusión a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y sus posteriores represalias.

El canciller alemán, Friedrich Merz, criticó el relajamiento parcial de las sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos, que autorizó temporalmente la compra de petróleo ruso en tránsito para controlar el aumento de precios del crudo debido a la guerra en Irán. Merz, en una conferencia junto a su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, consideró la decisión un error y afirmó que Alemania mantendrá su apoyo a Ucrania pese a la situación en Irán. El Departamento del Tesoro de EE.UU. justificó la medida para estabilizar los precios, destacando que la producción de petróleo y gas estadounidense ha alcanzado niveles récord bajo las políticas energéticas del presidente Trump.

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó este viernes de "error" el relajamiento parcial de las sanciones a Rusia, después de que Estados Unidos decidiera autorizar temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito para contener la escalada de precios del crudo provocada por la guerra estadounidense e israelí en Irán.

"Ahora relajar las sanciones, da igual los motivos, es algo que consideramos un error", dijo el canciller en una rueda de prensa junto a su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, en una visita al Centro espacial de Andøya, en Noruega.

De esta manera, aseguran que van a mantener su apoyo a Ucrania: "No nos vamos a disuadir ni desviar por la guerra en Irán", agregó el canciller, en alusión a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias en forma de ataques de la República Islámica a objetivos de otros países en el golfo Pérsico y Oriente Medio.

"En el marco del G7 hemos hablado con el presidente de EEUU, hubo una clara posición de seis miembros del G7. Hemos visto esta mañana que el Gobierno estadounidense decidió otra cosa. Nos parece equivocado", abundó Merz. "Tenemos un problema de precios, no de cantidades. No sabemos las razones del Gobierno de EEUU que han motivado esta decisión", destacó Merz.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de la red social X y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.

"Las políticas energéticas del presidente Trump han impulsado la producción estadounidense de petróleo y gas a niveles récord, lo que ha contribuido a la bajada de los precios del combustible para los estadounidenses trabajadores. El aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación temporal que, a largo plazo, resultará en un enorme beneficio para nuestra nación y nuestra economía", explicó.

