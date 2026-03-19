Un bombardeo, dos grandes aliados y un culpable: Netanyahu confirma haber atacado South Pars en solitario

El contexto El primer ministro de Israel ha respondido ante los que apuntaban que Trump conocía de antemano el ataque al mayor yacimiento de gas del mundo. Todo, tras decir la Defensa hebrea que la ofensiva se realizó conjuntamente con la Casa Blanca.

Donald Trump ha expresado su descontento a Benjamin Netanyahu por el ataque israelí a las instalaciones iraníes de South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, afirmando que no se repetirá. En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump aseguró que Estados Unidos no estaba al tanto de la ofensiva, aunque Israel sostiene lo contrario, afirmando que los estadounidenses estaban informados. El ataque ha provocado un aumento en los precios del petróleo y el gas, generando impacto en los mercados. Mientras tanto, persisten las discrepancias entre ambos países sobre el conocimiento previo de Trump sobre la operación. La situación energética se ha convertido en un factor crucial en el conflicto en Oriente Medio.

"Nunca más". Eso es lo que le ha dicho Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Eso es lo que el presidente de Estados Unidos dice haber dicho al primer ministro de Israel. Porque ambos han hablado. Porque han mantenido una charla sobre el ataque israelí a las instalaciones iraníes de South Pars. Al mayor yacimiento de gas del mundo. Una ofensiva que ha golpeado a los mercados... y que el republicano afirma no volverá a pasar.

Así lo ha expuesto en el Despacho Oval, en unas palabras en las que al lado tenía a Sanae Takaichi, primera ministra de Japón: "Le dije que no hiciera eso y no lo hará. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien y estamos coordinados".

"En ocasiones hará algo y, si no me gusta, no lo haremos más. Le dije 'no lo hagas' y no lo hará", ha comentado un Trump de un ataque del que se ha desligado. Del que dice que fue producto de un "Israel enfurecido por la situación en Oriente Medio".

Dijo, además, que "solo una pequeña parte" del complejo resultó dañada: "Israel no volverá a atacar el campo de gas de South Pars… salvo que Irán decida bombardear de manera imprudente a un país inocente como Qatar".

Trump dice 'no'; Israel dice 'sí'

Y ahí, la versión de Estados Unidos. De un Trump que dice que su país "no sabía nada de esto". Entra en contradicción lo que afirma la Defensa de Israel, que aseguran que el republicano sí que sabía todo y que el ataque lo coordinaron con los norteamericanos.

En la misma línea que los israelíes está el medio Axios, que recoge que Trump estaba al tanto de estos ataques a la reserva natural más grande del mundo que provee el 70% del gas que se usa en el país persa.

Sin embargo, Benjamin Netanyahu ha confirmado que no, que fue Israel en solitario quien lanzó dicho bombardeo a la refinería. Quien lanzó unas bombas que hicieron reaccionar a los mercados con un barril de petróleo subiendo un 5% y yéndose por encima de los 108 dólares. Además, el gas también experimentó un importante aumento.

Ahora, ambos países, ambos aliados, no se ponen de acuerdo sobre quién sabía o quién no sabía del ataque. Sobre si Trump tenía conocimiento o si era completamente ajeno a la ofensiva. Él dice que no; Israel, que sí. Mientras, la energía se ha convertido en el arma que puede decidir el curso de una guerra en Oriente Medio que se acerca a las tres semanas de duración.

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