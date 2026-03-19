Trump busca financiar la guerra en Irán: pide más fondos, apuesta en la venta de armas y culpa a Biden de quedarse sin dinero

Las cifras En 20 días de guerra, EEUU ha lanzado contra Irán 319 misiles Tomahawk, casi los mismos que ha comprado en los últimos cinco años.

La Casa Blanca ha reconocido que la guerra en Irán se está complicando, lo que ha llevado al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, a anunciar que el Pentágono solicitará cerca de 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso para continuar con la ofensiva. Este aumento, casi un 25% más respecto al presupuesto original de 900.000 millones, busca asegurar el suministro de municiones. Donald Trump ha justificado el gasto militar señalando que es necesario para mantener la supremacía y ha criticado a su predecesor, Joe Biden, por su apoyo financiero a Ucrania. Además, EE.UU. planea vender armas a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

En la Casa Blanca ya se ha dado cuenta de que la guerra en Irán se está enfangando, y por eso intenta sacar dinero de donde sea para costearla. Este jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado las informaciones adelantadas el día anterior de que el Pentágono pedirá cerca de 200.000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar con la ofensiva.

Si bien ha advertido que ese monto "podría variar" en los próximos días, ha declarado que el objetivo es "asegurarnos de que nuestras municiones estén repuestas, no solo repuestas, que haya de sobra". "Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos", ha esgrimido en una rueda de prensa en el Pentágono.

El Departamento de Defensa recibió una de casi 900.000 millones de dólares, la mayor asignada por el Congreso, para el presente año fiscal. El aumento que Hegseth pedirá representa casi un 25% adicional respecto a ese monto original.

"Es un precio pequeño a pagar para asegurarnos de que seguimos en la cima", ha respondido Donald Trump al ser preguntado sobre esta cuestión en el Despacho Oval.

Solo en los primeros siete días de guerra, EEUU ha gastado 11.300 millones de dólares. Además, ya ha lanzado contra Irán 319 misiles Tomahawk, casi los mismos que ha comprado en los últimos cinco años (322).

Armin Papperger, CEO de la empresa armamentística Rheinmetall, ha asegurado a la 'CNBC' que "si esto dura otro mes, creo que casi no nos quedarán misiles disponibles".

Ante esta situación, Donald Trump se ha apresurado a dar una justificación del gasto militar, apuntando a Ucrania y a su predecesor, Joe Biden. "Se estaba dando mucho a Ucrania, Biden le dio 350.000 millones de dólares", ha criticado.

Sea como fuere, la necesidad de producir más munición podría explicar el afán de Estados Unidos por planear con urgencia la venta de 16.000 millones de dólares en armas a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

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