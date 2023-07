La semana de San Fermín han sido unos días de auténtica frustración para Aarón Ortiz, propietario y chef del restaurante Kabo, ubicado en Pamplona. El día 6 julio empezaron a no presentarse algunos de los clientes que tenían reserva, pero a partir del chupinazo la cosa fue a más. "Todos los días había anulación de mediodía y noche, pero más por la noche. Pasábamos de tener 21 mesas a dar cenas para cuatro", explica Ortiz a laSexta.

Por redes sociales han denunciado hasta 60 cancelaciones para 146 comensales. Entre los métodos que se han usado para estas reservas fraudulentas, teléfonos y tarjetas falsas o sin fondos. A través de la web, explica el chef, solo se permiten reservas de hasta ocho personas, así que alguno llamaba para pedir una reserva más amplia, de incluso 15 comensales. Tras confirmar la reserva, la mesa no aparece el día de la cita, el teléfono que habían dado no coincide y cuando van a cobrar por la política de 'cancelación' de la reserva, la tarjeta no existe. Lo cuenta Sergio Illescas en laSexta: