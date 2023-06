La fiesta más importante para los navarros y con mayor proyección internacional de España, San Fermín 2023, dará comienzo el día 6 de julio a las 12:00 horas con el lanzamiento del famoso chupinazo en la Plaza del Ayuntamiento. Durante nueve días, Pamplona acogerá decenas de celebraciones, actividades y los esperados encierros y corridas de toros. El cierre de los Sanfermines será a las 24:00 horas el 14 de julio con la canción de despedida, 'Pobre de mí', también desde la Casa Consistorial. Este festejo en la capital de la provincia de Navarra data de la Edad Media y que fue declarada de Interés Turístico Internacional en 1980.

Más de la mitad de los actos del programa de los Sanfermines 2023, son musicales, con escenarios repartidos en las plazas del Castillo, de la Compañía, de los Fueros y de la Cruz. Además de las verbenas en Antoniutti o las jotas y actividades del paseo de Sarasate. A todo ello se unen la música en la calle, las bandas que salen a diario desde diferentes puntos de Pamplona, el txistu y gaita de las tardes o citas especiales como el Alarde de Txistularis, el festival de danzas, los jauzis o la kalejira de las culturas.

Otros tantos actos se corresponden con programación infantil y familiar, con los habituales pasacalles en Carlos III, torico de fuego, salidas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos o las colecciones de fuegos artificiales, entre otros.

Un año más, se mantienen los recintos de Menudas Fiestas en la plaza de la Libertad, Sport Kids en el parque de la Media Luna o Juego Rejuego en Taconera. Además, para los jóvenes habrá actividades específicamente dirigidas a ellos, con la nueva ubicación de la Zona Joven en la plaza de la Constitución. Y, por supuesto, no faltará lo relacionado con el mundo taurino: encierros, corridas de toros y desfile de mulillas.

El presupuesto de la programación de estos Sanfermines ronda los 1,8 millones de euros. Según informaron la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, y el director de Cultura e Igualdad, Jorge Urdánoz, habrá cuatro días especiales: el sábado 8 de julio se dedicará a Bayona y las ciudades hermanas; el lunes 10 de julio será el Día infantil; el martes 11 de julio, por segundo año, se celebrará el Día de la Jota; y el miércoles 12 de julio será el Día de las personas mayores. Consulta aquí el programa oficial de los Sanfermines.

Quién da el Chupinazo de los Sanfermines 2023

El arranque oficial de los Sanfermines lo pondrán desde el balcón de la Casa Consistorial miembros del Club Atlético Osasuna. Es una manera de celebrar una temporada histórica del club centenario, con la clasificación del equipo rojillo para la Conference League y con la disputa de la final de la Copa del Rey. Osasuna ha conseguido este año el séptimo puesto en la Liga Santander.

Como es tradicional, la primera interpretación musical tras el inicio de los Sanfermines será la ‘Biribilketa’, del compositor guipuzcoano Manuel Gainza Plazaola. Tras la excepción del pasado año, con su interpretación en la calle, la 'Biribilketa' volverá al zaguán del Ayuntamiento de Pamplona. No obstante, para tratar de asegurar una buena sonorización, se contará con los Txistularis como de banda La Pamplonesa, para que la primera música de las fiestas pueda escucharse en toda la plaza, según han informado desde el Ayuntamiento.

Recuerda que, si no quieres o puedes llegar a la Plaza Consistorial, siempre puedes ver lo que sucede desde las pantallas gigantes que serán colocadas en la Plaza del Castillo, el Paseo de Sarasate, el Parque de Antoniutti y la Plaza de los Fueros.

Encierros de San Fermín 2023

Todos los días de las fiestas, a las 8 de la mañana, tiene lugar el encierro, que acapara una enorme atención. La propia organización define los encierros de esta manera: "El encierro es una carrera rápida, violenta y tensa. En tan sólo unos minutos, mozos, cada vez más mozas y toros se enfrentan en una lucha para llegar a la plaza de toros. Ellos son los protagonistas, pero pastores, carpinteros, policías y servicios de emergencias hacen que el encierro, cada año más multitudinario, transcurra sin problemas". ¿Te animas?

El primer encierro tiene lugar el 7 de julio. Ese día es viernes y, según la estadística, son los encierros que más corredores corneados dejan (1,24%).

El encierro discurre por un recorrido cerrado de 846,6 metros por varias calles del casco viejo de Pamplona. El recorrido comienza en el corral de Santo Domingo, y finaliza en la plaza de toros, ubicada en el paseo de Hemingway.

Muchos no saben que en su origen (S. XIV), el encierro no formó parte del calendario festivo, sino que surgió de la necesidad de trasladar los toros desde extramuros de la ciudad hasta la plaza, para que pudieran ser toreados en la corrida de la tarde. La costumbre de los mozos de saltar al recorrido terminó por convertirse con el tiempo en el acto más importante de las fiestas de San Fermín. El encierro se aprobó como tal el 28 de junio de 1876.

El tiempo medio de duración del encierro es de 3 minutos y 55 segundos, a una velocidad de 24 km/h. El encierro más largo de la historia tuvo lugar el 11 de julio de 1959 y duró 30 minutos porque un toro miura se rezagó y fue necesario recurrir a un perro para que mordiera al toro y consiguiera introducirlo en los corrales.

Ganaderías de los encierros Sanfermines 2022

En cada encierro corren seis toros bravos con dos grupos de cabestros que los guían. La segunda manada hace la carrera unos minutos más tarde para recoger a los toros que pudiesen quedar rezagados.

• Viernes 7 de julio

Ganadería: La Palmosilla (Tarifa, Cádiz). Es la tercera vez que participa. Las dos veces anteriores, sus toros protagonizaron dos de las carreras más rápidas de la historia moderna de los encierros, aunque sin cornadas.

•Sábado 8 de julio

Ganadería: José Escolar Gil Lanzahita, (Ávila). Ya ha participado en seis encierros registrando una cifra de diez corneados. Los sábados son un día con mucha gente en la carrera y la jornada que en la que los encierros registran más heridos por traumatismo (6,01%) y más heridos por otras circunstancias (7,17%).

• Domingo 9 de julio

Ganadería: Herederos de Don José Cebada Gago. Medina Sidonia (Cádiz). Esta es la cuarta ganadería que más encierros ha protagonizado y con la que más corridas ha lidiado, no obstante, es la primera vez que salen un domingo. Las características especiales de los encierros en domingo nos hacen pensar que más corredores implica que exista más peligro. Pero al analizar los datos del Ayuntamiento de Pamplona, se observa que, aunque los domingos atraen a más corredores, el riesgo de cornadas no es mucho mayor que en un jueves. Así, la creencia de que el incremento de participantes conlleva una mayor peligrosidad no parece estar respaldada por las cifras.

•Lunes 10 de julio

Ganadería: Fuente Ymbro. San José del Valle (Cádiz). Esta ganadería fue creada en 1996 con vacas y sementales de la ganadería Jandilla.

• Martes 11 de julio

Ganadería: Nuñez del Cuvillo. Vejer de la Frontera (Cádiz). Han participado en 12 ocasiones anteriores, dejando un total de siete personas heridas por asta de toro.

• Miércoles 12 de julio

Ganadería: Jandilla. Mérida (Badajoz). Esta ganadería cumplió 20 años en la feria el pasado 2019. Es una de las ganaderías que más heridos ha dejado.

•Jueves 13 de julio

Ganadería: Victoriano del Río Cortés. Guadalix de la Sierra (Madrid). Lleva 12 años en los encierros con 72 toros, que son los que más velocidad alcanzan en el recorrido. Suelen hacer los tiempos de alrededor de dos minutos y diez segundos.

• Viernes 14 de julio

Ganadería: Miura. Lora del Río (Sevilla). Son unos auténticos veteranos, con 65 años de presencia y 377 toros en los encierros. Sus toros debutaron en 1899.

Cómo ver los encierros de San Fermín en directo

Podrás seguir los encierros online en directo en laSexta.com. Además, podrás seguirlos en televisión por varios canales en directo. La salida es a las 8 en punto de la mañana. La 1 de Televisión Española en toda España, ETB en el País Vasco en Euskera, y en Navarra Televisión también en castellano lo transmitirán.

Pero también puedes seguirlo por internet a través de laSexta.com. ¡Os esperamos!

Carteles de la Feria del Toro 2023

Durante los Sanfermines de Pamplona también tienes lugar la feria del Toro. Este año, Roca Rey es, otra vez, la única figura que hace doblete. Además, repite presencia tras su éxito del año pasado Morante de la Puebla y debutarán en el coso pamplonés como matadores: Borja Jiménez, Adrián de Torres, Isaac Fonseca y Tomás Rufo, siendo los tres novilleros actuantes el 5 julio inéditos en la plaza de Toros de Pamplona: Christian Parejo, Marcos Linares y Cristiano Torres, como se ha anunciado en la página web de la feria. Estos son los carteles: