Los encierros de San Fermín son carrera de mucho riesgo, en la que los corredores no se ponen en peligro a ellos mismos sino también, dependiendo de las circunstancias, a todos los compañeros que les rodean. Es por ello que hay una serie de normas y restricciones para aquellas personas que quieran participar. Para poder correr en los Sanfermines hay que haber cumplido 18 años, quedando fuera los menores de edad. También tienen prohibida la entrada al recorrido aquellas personas que sigan de fiesta y bajo los efectos del alcohol.

Entre algunas de las normas más importantes se encuentran no participar con objetos que entorpezcan la carrera (mochilas, cámaras o teléfonos móviles), ni grabar vídeos o sacar fotos durante su duración. Los corredores deben correr en línea recta, sin cruzarse ni pararse delante de los toros u otros corredores, no se puede tocar a los animales o llamar su atención ni correr en dirección hacia ellos. En cuanto a zonas de peligro, los corredores no deben colocarse en zonas expresamente prohibidas por las autoridades ni en ángulos muertos, rincones, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido.