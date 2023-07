Atrás quedaron aquellos dos años en los que las calles de Pamplona permanecían vacías, incluso en julio. Después de dos años de suspensión por la pandemia, en 2022 la capital navarra recuperó de la manera más emotiva posible sus tradicionales fiestas populares, la celebración en honor a uno de los patrones de Navarra. Miles de pamploneses y pamplonesas llevan once meses y medio esperando y preparándose para este momento; los pamploneses expatriados recuperan sus 'pañuelicos' y cogen el coche, el tren o el autobús para volver a su Pamplona a disfrutar de una de las fiestas más populares de España.

Todos estos saben lo que hay que hacer. Pero no hay que olvidar que a Pamplona se mueven en julio miles de personas procedentes de diferentes partes del mundo (que no falten australianos o neozelandeses) y también del resto de España. Muchos repiten. Pero no son pocos los que acuden a los Sanfermines en 2023 por primera vez. Para todos ellos, en laSexta.com hemos elaborado una completa guía con todo lo que necesitas saber sobre San Fermín:

¿Dónde aparcar el coche en San Fermín?

Antes de empezar las fiestas, vas a tener que dejar el coche. Eso si vas en coche, claro, porque a Pamplona también se puede llegar en autobús o en tren desde diferentes puntos del país. Recuerda que se trata de una fiesta donde no falta el vino (ni el kalimotxo), por lo que una vez que aparques el coche, olvídalo hasta que te vayas a ir. Pero no lo dejes aparcado en cualquier sitio, porque te arriesgas a una sanción económica. Pamplona se 'cierra' para las fiestas y muchas calles del centro están cortadas al tráfico, por lo que puedes optar por aparcar el coche en alguno de los diferentes aparcamientos que hay en la ciudad, algunos de pago y otros públicos.

¿Por qué se celebra San Fermín?

La historia en torno al santo Fermín es controvertida. Por un lado, se cree que San Fermín es el santo de Pamplona y en realidad no es así. El patrón de la capital navarra es San Saturnino, pero San Fermín es, junto a San Francisco Javier, copatrón de Navarra. Le historia bíblica cuenta que Fermín pudo ser el hijo de un senador pagano romano, convertido el cristianismo y degollado o decapitado, según quien cuente la historia, por no cejar en sus empeños de evangelización.

Pamplona celebraba originalmente San Fermín en octubre, aunque en la ciudad decidieron cambiar la fecha al mes de julio para poder disfrutar de una mejor climatología.

¿Cuánta gente vas a encontrarte en Pamplona?

Cada año es diferente, pero todos tienen algo en común: las fiestas de San Fermín movilizan a miles de personas de todo el mundo. En 2022, tras dos años de suspensión por el Covid19, las fiestas de la ciudad acogieron a cerca de 1,7 millones de personas, aunque las cifras en función de cada acto varían. Por ejemplo, en el chupinazo, que es el acto de arranque de las fiestas, suelen participar unas 14.000 personas en la plaza del Ayuntamiento, muchas más si se cuenta a los que disfrutan del lanzamiento del cohete desde diferentes puntos de la capital.

El día de los fuegos artificiales de 2022 se congregaron cerca de medio millón de personas, mientras que en la comparsa de gigantes y cabezudos lo hicieron cerca de 200.000 personas. Cosa diferente es la de los encierros: debido a la dificultad y también a la limitación espacial, el número de personas que corre los encierros de San Fermínes considerablemente menor, entre 1.000 y 1.500 personas participan en los encierros que tienen lugar entre semana, mientras que en los que se celebran en fin de semana esta cifra supera casi siempre los 2.000 corredores.

¿Qué actividades y conciertos hay en San Fermín 2023?

El año pasado se celebraron en total 532 actos por las fiestas de San Fermín, entre conciertos, rutas literarias, pasacalles, festivales, encierros, encierros infantiles y otros muchos. En 2023 la agenda programática de San Fermín también es ciertamente variada: entre el 6 y el 14 de julio, miles de personas participan en las decenas de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona en colaboración con diferentes organizaciones e instituciones.

Los más populares son el chupinazo; los encierros de San Fermín (todos los días a las 8:00); los fuegos artificiales o la cabalgata de cabezudos y gigantes. Sin embargo, también hay numerosos festivales, teatros y conciertos durante estos días en Pamplona, entre ellos los de Ana Torroja (6 de julio), Fangoria (8 de julio) o Ana Mena (13 de julio).

Cuándo es el chupinazo y qué hay que hacer

El chupinazo (o 'txupinazo', en euskera) es el lanzamiento del cohete que da el pistoletazo de salida a las fiestas de Pamplona. En 2023 el encargado de lanzarlo es Luis Sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna, y se hace desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona el día 6 de julio a las 12:00 de la mañana. El chupinazo se puede ver en directo desde las pantallas de televisión de casi cada bar de la ciudad, pero también desde muchos otros puntos. En laSexta.com hay una retransmisión especial del chupinazo en directo, con la que se puede disfrutar del clásico "Pamploneses, Pamplonesas, ¡viva San Fermín!".

¿Y qué hay que hacer para disfrutar del chupinazo? Lo primero, paciencia; lo segundo, seguramente madrugar. Una vez ataviados con el clásico pantalón blanco, camiseta blanca y que nadie se olvide del 'pañuelico', los que quieran asistir en directo a este momento pueden hacerlo libremente, no sin antes pasar por los controles de las autoridades —por ejemplo, no se puede entrar con botellas u otros artículos peligrosos—. Eso sí, si quieres ir, ve temprano, porque la plaza es relativamente pequeña y son miles de personas las que quieren acudir a este momento, por lo que más allá de las 11:00, una hora antes del 'txupinazo', es prácticamente imposible acceder a la plaza.

Por qué hay que ir de color blanco y rojo

En cada fiesta popular hay mucha simbología. En el caso de los Sanfermines, es de sobra conocido el uso de camiseta y pantalón blancos y 'pañuelico' y faja rojos. Todo tiene su origen, aunque no siempre un significado concreto. En el caso del color blanco, es la historia la que habla, pero en el caso del pañuelo rojo al cuello sí que hay un significado 'oculto': trata de simbolizar la sangre que brota del cuello de San Fermín decapitado (o degollado). La vestimenta que se utiliza en San Fermín tiene influencias de los joteros y 'txistularis', aunque ha ido adquiriendo vida propia a lo largo de los años.

Las peñas de los Sanfermines

Sin peñas, los Sanfermines no serían lo mismo. Se trata de organizaciones de amigos, vecinos o compañeros que, bajo la misma nomenclatura, hacen que las fiestas de San Fermín sean lo que son. Durante los nueve días que duran las fiestas (del 6 al 14 de julio), portan siempre su pancarta anual en las que repasan lo que ha ocurrido en los últimos 365 años en la sociedad. Se trata de una manera de hacer crítica política con humor, son a Pamplona lo que las chirigotas a Cádiz.

¿Cuándo son los encierros de San Fermín?

Después del 'txupinazo', comienzan las fiestas y con ellas, los encierros. El primer encierro de San Fermín tiene lugar siempre el mismo día del santo, el 7 de julio, y se celebran durante ocho días consecutivos, independientemente del día de semana en el que caiga, a las 8:00 de la mañana. Cada año participan en los Sanfermines diferentes ganaderías, aunque son muchas las que repiten durante varios años seguidos, y cada una tiene su propia estadística: hay toros que protagonizan carreras rápidas; otros, más peligrosas.

Los encierros transcurren siempre por la misma zona: Pamplona mantiene valladas varias calles de la ciudad para que los encierros se desarrollen en su interior, en un tramo de unos 850 metros. Todas las mañanas, los mozos y mozas cantan a San Fermín una de las canciones tradicionales de las fiestas, el "A San Fermín pedimos...", antes de salir a correr ante los toros. Los encierros arrancan desde Santo Domingo y terminan en la plaza de toros de Pamplona.

¿Se pueden ver los encierros desde un balcón?

No es fácil ver un encierro. De hecho, es literalmente imposible ver un encierro completo en Pamplona —tanto como difícil es hacer todo un encierro—. Para verlo entero hay varias opciones: una de ellas, la más clara y en la que se ve todo con más detalle, es la retransmisión en directo de los encierros de San Fermín, que en 2023 se pueden seguir cada día en laSexta.com. Otra, más cara, es la de alquilar un balcón de alguna de las céntricas calles del Casco Antiguo para poder ver desde arriba uno de los tramos de la carrera. Eso sí, los precios son los que son: por algo más de una hora de uso de un balcón, en la mayoría de los casos con desayuno incluido, el precio ronda los 200 euros.