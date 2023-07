"Ya está todo preparado". Antes de que empezara el mes de julio, Pamplona ya estaba lista para los Sanfermines. No es de extrañar, si se tiene en cuenta la cantidad de gente que viaja a la capital navarra durante sus fiestas: en 2022, fueron 1,7 millones de personas, aunque no todas corren los tradicionales encierros. Con la esperanza de no tener que recurrir a ellos, el departamento ya ha preparado los nueve puestos sanitarios a lo largo del recorrido del encierro, con unos 90 profesionales y 16 ambulancias preparadas para atender a los posibles heridos. Los puestos están colocados cada 50 metros de los más de 850 que componen el recorrido de los encierros.

El primer encierro de estos Sanfermines tiene lugar en viernes. El mismo día del (co)patrón de Navarra, el 7 de julio, San Fermín, y también el día que comienza la campaña electoral del 23J, siempre se celebra la primera carrera, aunque cada año cae en un día diferente. Hay que tener en cuenta que los encierros en días que caen en fin de semana son más multitudinarios que los que tienen lugar entre semana, siendo el domingo el día que más personas participan (y, por lo tanto, el día en el que suele haber más heridos). El encierro de hoy arranca a las 8:00 de la mañana y puedes verlo en directo en esta misma página, donde una vez finalizado podrás volver a ver la carrera y conocer todos los detalles del mismo.

Cada día participa una ganadería diferente: en el encierro de hoy, son los toros de La Palmosilla (Tarifa, Cádiz) los que salen a las calles de la ciudad, con doble valla por cuestiones de seguridad. Esta ganadería cuenta en su historial con dos de las carreras más rápidas de la historia moderna de los encierros; en 2022, los astados de La Palmosilla tardaron 2:23 minutos en llegar a la plaza de toros, donde finaliza el encierro. Entre los toros que corren este viernes están Verderón, Aspirante, Mirlón u Opíparo, con pesos de entre 555 y 620 kilos.

El recorrido del primer encierro de San Fermín es el mismo que el del resto de encierros, y el mismo desde hace años. Comienza en los corralillos de la cuesta de Santo Domingo, pasa por la plaza del Ayuntamiento y gira por la calle Mercaderes para acceder a Estafeta. De aquí continúa hasta el tramo de Telefónica para, finalmente, pasar por el callejón de entrada a la plaza de toros.

El acceso de los corredores se cierra a las 7:30, por lo que a esta hora todos los mozos y mozas deberían estar preparados y, a poder ser, con un periódico en la mano. ¿Por qué? Porque antes de salir a correr, hay que cantar el "A San Fermín pedimos..." y tradicionalmente se hace con un diario en la mano.