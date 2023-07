Losencierros de San Fermínson, junto al chupinazo, lo más característico de las fiestas patronales de Pamplona. Cada año, miles de personas de toda España y del resto del mundo se desplazan hasta la capital navarra para participar en unas fiestas que hacen que la población crezca en sólo unos días y no son pocos los que lo hacen no sólo por disfrutar de la juerga, sino que se suman a las carreras que tienen lugar cada mañana durante una semana completa.

No obstante, correr unos Sanfermines no es moco de pavo: desde el Ayuntamiento pamplonés insisten en que los mozos que tengan "poca experiencia" en estas fiestas han de informarse antes de acudir a un encierro, dado que se trata de unas carreras ciertamente "peligrosas" y para las cuales hay que adoptar una serie de "medidas de protección", por uno mismo y por la gente que le rodea.

¿Quién no puede correr los encierros de San Fermín?

En primer lugar hay que tener en cuenta que los Sanfermines no los puede correr cualquier persona. Está prohibido que participen en los encierros los menores de edad, por lo que la primera norma es que los corredores han de tener más de 18 años para poder participar.

Además, no pueden correr quienes estén todavía de fiesta. Está totalmente prohibido participar en los encierros bajo los efectos del alcohol o de cualquier estupefaciente o droga.

Normas y prohibiciones de los Sanfermines

No se puede participar con objetos que "entorpezcan" la carrera. Entre estos objetos están, por ejemplo, las mochilas, pero también las cámaras o los teléfonos móviles —no está permitido grabar ni sacar fotos durante el encierro, siempre que se esté dentro del vallado del encierro.

Para poder participar en los encierros de San Fermín, hay que saber que es obligatorio correr en línea recta , sin cruzarse ni pararse, ni delante de los toros ni de otros corredores.

, sin cruzarse ni pararse, ni delante de los toros ni de otros corredores. En ningún caso se puede citar, llamar la atención o tocar a los toros . No hay que olvidar que las carreras de este tipo entrañan unos riesgos importantes y es vital minimizarlos.

. No hay que olvidar que las carreras de este tipo entrañan unos riesgos importantes y es vital minimizarlos. No se puede, "por su especial peligro", resguardarse antes de la salida de los toros en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido del encierro.

situados a lo largo del recorrido del encierro. Y tampoco se puede, como es lógico, colocarse en zonas expresamente prohibidas por las autoridades pertinentes.

por las autoridades pertinentes. Durante el encierro no se puede correr hacia los toros.

¿Qué hay que hacer para correr un encierro?

Desde el Ayuntamiento de Pamplona insisten en que los encierros de San Fermín no son para todos: participar en este tipo de carreras requiere "serenidad, reflejos" y una "excelente preparación física". "Quien no reúna estos requisitos no debe participar. El riesgo es alto".

Pero además, hay una importante recomendación a tener en cuenta antes de salir a correr un encierro en San Fermín: "elegir el tramo que le resulte más adecuado para la carrera". El itinerario de los encierros es siempre el mismo, se trata de un recorrido de unos 850 metros que transcurre desde Santo Domingo hasta la plaza de toros, pero "es imposible hacer todo el encierro". Es por eso que la mejor opción es elegir uno de los tramos.

Asimismo, hay que llevar calzado y ropa adecuada. Más allá de la tradicional ropa blanca y del pañuelo y la faja de color rojo, uno no debería salir a correr en chanclas, por ejemplo: hay que llevar deportivas u otro calzado apto para la carrera, siempre teniendo en cuenta las condiciones climatológicas, ya que no es lo mismo correr por las empedradas calles del centro de Pamplona un día soleado que un día lluvioso o después de que haya llovido.

Para poder participar en el encierro, es importante estar preparado desde primera hora de la mañana, bien temprano, porque aunque los encierros comienzan a las 8:00, después del tradicional cántico "A San Fermín pedimos...", el acceso a los mozos y mozas que corren las carreras se cierra a las 7:30 para las carreras que tienen lugar entre semana. Los sábados y los domingos, cuando el número de corredores es mayor, el acceso a corredores se cierra a las 07:15.

Otro factor importante es tener preparado el punto en el que el corredor se va a retirar: dado que no es posible realizar todo el encierro, sino sólo un tramo, hay que saber en qué momento uno se va a retirar y cuando llegue ese momento, hacerlo "por los laterales del recorrido". Además, no se debe retirar del encierro parándose súbitamente, ni tampoco quedándose en el vallado, en un portal o en algún establecimiento de la ruta, porque esto "entorpece la carrera", así como la posibilidad de defensa del resto de corredores.

¿Qué hacer al llegar a la plaza de toros?

Para los corredores que lleguen hasta el final del encierro, es decir, los que entren en la plaza de toros, han de saber que tienen que refugiarse "con la mayor rapidez tras el vallado", dejando espacio libre para los que vienen detrás. Además, insisten desde el consistorio, no se debe citar ni llamar a los toros y habrá que dejar despejado el ruedo para que intervengan los pastores y dobladores.