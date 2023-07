Cuando llega San Fermín, decenas de personas hacen largas colas para subirse a las villavesas. Cualquier pamplonés o pamplonesa sabe exactamente de lo que estamos hablando. Las villavesas son los autobuses urbanos de la capital navarra, los que, en días de cortes de tráfico en la ciudad, llevan a todos al centro para poder disfrutar del chupinazo, los encierros y las otras mil actividades de los Sanfermines.

Pero este año, ya no serán sólo los de Pamplona los que conozcan esta palabra. El artista urbano y compositor navarro Raúl Martínez, conocido como Martains, publicó dos días antes del arranque de las fiestas su último tema, en el que lleva ritmos de reguetón a las fiestas de San Fermín, 'Villavesa'. "Ella no era de por aquí, pero le habían hablado de la noche de San Fermín": con estas palabras arranca su tema Martains, que ya ha conseguido sumar cerca de 80.000 visualizaciones en sólo un par de días, una cifra muy por encima de las que reciben el resto de sus vídeos.

"Ella me dio un beso en la villavesa, me puso travieso; ella se puso traviesa. No era de Pamplona pero vino a la fiesta, puse reguetón así es que todo empieza". Entre autobuses de Pamplona, en los balcones de la ciudad y siempre ataviados con el tradicional color blanco de la ropa y el 'pañuelico' rojo, el videoclip no deja ni medio detalle fuera: "Me hizo sentir campeón, igual que lo hizo Osasuna", canta Martains delante de una bufanda del club rojillo, cuyo presidente es el responsable de lanzar el chupinazo este año. No sólo esto, 'patxarán', el "Ay, pobre de mí"... todo Pamplona está en esta canción.