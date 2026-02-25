El rey hizo lo que tenía que hacer el 23F: Juan Carlos I sale airoso de la desclasificación y prueba que no hubo conspiraciones desde Casa Real

Los detalles La Policía y el PCE advirtieron de bulos difundidos por la extrema derecha para involucrar al rey en el intento golpe de Estado.

La desclasificación de archivos sobre el 23F refuerza la narrativa de que Juan Carlos I salvó la democracia española. Los documentos destacan su firme oposición al golpe, con declaraciones contundentes al teniente general Milans del Bosch, asegurando que no abdicaría y que cualquier golpe de Estado sería contra el rey. A pesar de los bulos difundidos por la ultraderecha para implicar a la monarquía, los informes de la época, incluyendo los del Ministerio del Interior, refutan estas acusaciones. No hay evidencia en los documentos desclasificados de que el rey alentara o estuviera al tanto del golpe, salvo un comentario de la hija de Tejero.

El relato de que Juan Carlos I salvó a la democracia el día del golpe del 23F se ha consolidado con la desclasificación de los archivos de este miércoles. A la luz de los documentos publicados, la conclusión es clara: el rey hizo lo que tenía que hacer.

Es el motivo por el que la Casa Real trasladaba a laSexta su "absoluta tranquilidad" con esta desclasificación. Prácticamente todas las referencias sobre el emérito son positivas. Por ejemplo, destacan sus tajantes las palabras al teniente general Milans del Bosch: "No voy a abdicar. Quien se subleve, está dispuesto a provocar una nueva guerra civil".

"Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás", le advirtió Juan Carlos I, que aseguró que "cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey, es contra el rey".

Su pulso con los golpistas fue constante durante las horas del golpe e incluso denegó a Alfonso Armada incorporarse a la Zarzuela. En paralelo, esa misma noche del 23 de febrero de 1981, el secretario general del rey, Sabino Fernández Campo, lidió con Antonio Tejero, fallecido este miércoles, por vía telefónica.

"Pero tú has invocado el nombre de su majestad el rey, ¿por qué? ¿Por qué?", le preguntó al entonces teniente coronel de la Guardia Civil, que aseguró que solo recibía órdenes de Milans del Bosch.

Fue tal la negativa de Juan Carlos I de contribuir al golpe que en otro de los documentos desclasificados, un autor anónimo destacó que uno de los errores de los golpistas fue haber dejado "al Borbón" libre. Añadía que él seguiría con "su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas" y que, en "actuaciones sucesivas" tenía que ser un "objetivo a batir y anular".

Muchos de estos datos proceden de un informe elaborado por la Zarzuela. No obstante, hay otros que confirman estas versiones y que vienen de otras fuentes como la Policía Nacional o incluso el Partido Comunista, que alertaron al Gobierno de un mismo peligro: de los intentos de la ultraderecha por difundir bulos sobre el 23F para "implicar a la monarquía" en el golpe y "destrozarla".

Bulos sobre el rey

Un documento elaborado por el Ministerio del Interior de la época recoge decenas de bulos contra el rey, supuestamente difundidos por los "defensores de los verdaderamente implicados" en la asonada, así como por "los grupos políticos y círculos simpatizantes" de su causa.

El Ministerio acusaba a los ideólogos de los mismos de haber "tergiversado algunos hechos reales". "Se han interpretado de forma malintencionada otros y se han inventado acontecimientos que solo han existido en la mente de sus creadores", añadían.

Entre esos bulos estaba que el monarca "se puso de acuerdo" con Armada en Baqueira "durante las vacaciones navideñas" y que juntos "ultimaron los detalles de la caída del presidente Adolfo Suárez".

Para apuntalar la idea de que el rey era conocedor del intento de golpe, esos bulos destacaban que el monarca "tenía preparado un avión para salir de España si los hechos no salían bien". Como "prueba de que conocía los hechos que iban a producirse", indican que éste "envió a sus hijos a Inglaterra".

El documento apunta que el rey "conoció de algún modo el plan de Milans del Bosch y Antonio Tejero y trató de utilizarlo para consolidar su figura". "Para ello empleó a Armada a quien luego desautorizó (tal vez de previo acuerdo) y él quedó ante los partidos políticos como 'el salvador de la Constitución y de la democracia'", continúa.

En esta línea, el archivo incide en que "la frase de su telegrama a Milans del Bosch 'ya no puedo volverme atrás', ha sido interpretada como la prueba de retroceso del Rey y del abandono de sus generales".

En definitiva, no hay en los documentos desclasificados referencias concretas a que alentara el golpe, dejara hacer o jugara con la idea del autogolpe. La única afirmación a este respecto procede de la hija de Tejero, Kika Tejero, que le dijo a su suegra que Juan Carlos I estaba al tanto del golpe.

