Calendario laboral 2026 en Ceuta: todos los días festivos de la Ciudad Autónoma

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de comunidades autónomas, en Ceuta (como en Melilla) es el Gobierno de la Ciudad Autonómica el que marca los seis festivos de la región que se suman a los ocho nacionales.

Todos los residentes en España que se rijan por el calendario laboral nacionaltienen, por norma general, un total de 14 días festivos al año: ocho, son comunes a todo el país y el resto los eligen los Gobiernos regionales. En la mayoría de las autonomías, las comunidades autónomas fijan cuatro festivos, que comparten todos los municipios de la zona, y otros dos locales que elige cada Ayuntamiento. En el caso de Ceuta y Melilla, son los propios Ejecutivos autonómicos los que deciden los seis festivos que se suman a los ocho nacionales, para alcanzar el total de 14 días inhábiles.

En la Ciudad Autónoma de Ceuta, el primero de los festivos (no nacionales) lo comparten con Melilla: el 20 de marzo, cuando se celebra la fiesta del Eidul Fitr, al finalizar el Ramadán; tiene sentido, si tenemos en cuenta que cerca del 40% de la población de la región es musulmana.

El siguiente día de fiesta también tiene carácter religioso, pero siguiendo la fe católica, la mayoritaria en el resto del país: se trata del 2 de abril, Jueves Santo, víspera de uno de los ocho festivos nacionales (Viernes Santo). Al mes siguiente, nuevo festivo en Ceuta: el 27 de mayo (Fiesta del Sacrificio), un día sagrado para los musulmanes. Estos tres primeros días inhábiles coinciden también con días festivos en Melilla.

Para los otros tres festivos de Ceuta habrá que esperar casi hasta el verano, para que luego entren todos seguidos: el 13 de junio, en la fase final de la primavera, Ceuta celebra San Antonio; el 5 de agosto, es jornada de fiesta en honor a la virgen de África y, por último, el 2 de septiembre se celebra el Día de Ceuta, en recuerdo de la fecha en la que Pedro de Meneses, primer conde de Vila Real, se convirtió en el primer mandatario portugués de Ceuta: fue el 2 de septiembre de 1415 cuando el rey Juan I de Portugal lo nombró como gobernador de Ceuta.

