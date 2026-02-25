Cientos de alicantinos denuncian "la golfada" de las VPP: "Es el colmo de la emergencia habitacional"

¿Por qué es importante? La urbanización cuenta con piscina, pistas de pádel y está a escasos metros de la playa, características que no cuadran con el concepto de vivienda protegida, como tampoco quienes se han beneficiado de ellas, relacionados con el Ayuntamiento y el PP alicantino.



Cientos de alicantinos se han manifestado la tarde de este miércoles para denunciar el escándalo de la primera promoción de vivienda protegida en la ciudad en 20 años. Esa en la que consiguieron casa el arquitecto municipal, la concejala de Urbanismo y otros cargos y personas afines al PP de Alicante.

Han salido este miércoles a la calle porque, dicen, les han tomado el pelo. "Nos hemos encontrado con esta golfada de ver que esas viviendas se han destinado a quien no corresponde", ha denunciado Ximo García, de la Asociación de vecinos de Palmeretes (Carolinas Bajas).

Porque mientras que para muchos alicantinos es imposible acceder a una vivienda, "el PP y su gente tienen pisos en la playa de San Juan", ha remarcado José Luis Pérez, de la Asociación de vecinos Divina Pastora. "En unas viviendas que en el mercado cotarían más de 400.000 euro", ha recordado Carmen Sánchez, de la Asociación Unir Alacant.

Porque esta urbanización cuenta con piscina, pistas de pádel y está a escasos metros de la playa, características que no cuadran con el concepto de vivienda protegida, aunque los afortunados las pudieron comprar a la mitad de su precio en el mercado. No cuadran sus características y, ni mucho menos, quienes se han beneficiado de ellas, relacionados con el Ayuntamiento y el PP alicantino.

Además, conforme va avanzando la investigación aparecen más irregularidades y los ciudadanos están cada vez "más indignados", según ha asegurado Pérez. Entre las últimas novedades destaca la de una misma familia vinculada al PP que habría adquirido cinco viviendas. Sus dueños, jóvenes de unos 20 años, tendrían que haber solicitado la vivienda cuando eran menores de edad, algo que la ley no permite.

"Esto ya es el colmo de la emergencia habitacional que estamos viviendo", ha afirmado María Cueves, miembro de la plataforma 'Alicante, dónde vas'. Parece que todo queda en familia, porque la policía cree que hasta 30 de los dueños de estas VPP son parientes entre sí. La policía, que ya ha visitado el complejo, ha detectado casi una treintena de pisos donde no vive nadie, y al menos seis que se podrían estar utilizando para alquilarse a terceros. Una vez más, algo prohibido en las viviendas protegidas.

