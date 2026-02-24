Pelotazo en las VPP en Alicante: detectan cinco miembros de una misma familia que las habrían solicitado siendo menores

Los detalles Los integrantes tienen entre 18 y 24 y se suman a las "más de una decena de casos" en los que varios miembros de una misma familia son adjudicatarios de pisos en Les Naus, "aunque podrían ser más", según las averiguaciones de la Policía Local.

En Alicante, se han identificado nuevos casos de adjudicaciones irregulares de viviendas de protección pública (VPP), implicando a cinco jóvenes de una misma familia, de entre 18 y 24 años, lo que sugiere que solicitaron las viviendas siendo menores. La Policía Local descubrió estos casos en la urbanización Les Naus, en Playa de San Juan. Un juzgado investiga las adjudicaciones, y ya se han producido dimisiones, como la de Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo, y María Pérez-Hickman, exdirectora general municipal. El Ayuntamiento ha entregado un informe a la Conselleria de Vivienda para verificar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.

Se han detectado nuevos casos de adjudicaciones irregulares en el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de Alicante. Se trata de cinco integrantes de una misma familia de entre 18 y 24 años. Además de ese hecho, también llama la atención la edad de los jóvenes porque significaría que ellos solicitaron la vivienda siendo menores. El Ayuntamiento asegura que tienen más de una decena de casos con miembros de la misma familia.

La Policía Local de Alicante ha sido la que los ha detectado durante las inspecciones realizadas en la urbanización Les Naus, ubicada en Playa de San Juan. En total, "más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia" son adjudicatarios de pisos, "aunque podrían ser más". Así lo ha trasladado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda (PP), en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local, en la que ha informado de las conclusiones del informe del cuerpo policial tras el operativo llevado a cabo hace unos días en el complejo, centro de la polémica desde hace unas semanas.

Un juzgado ya está investigando las adjudicaciones de estas VPP y se han producido varias dimisiones, como la de la ya exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que resultó beneficiaria de uno de los pisos. También la de la ahora exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, con familiares entre los adjudicatarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

El consistorio ha informado de que ha entregado a la Conselleria de Vivienda este informe de la Policía Local sobre los residentes en las VPP de Les Naus, realizado por agentes de las unidades de Disciplina Urbanística y de Barrios, por encargo del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y a requerimiento de la Generalitat, con el objetivo de verificar 'in situ' quiénes viven en estos pisos y "comprobar si se han podido cometer irregularidades en el proceso de selección, adjudicación y posterior ocupación".

El dictamen refleja, entre otros casos, el de esos cinco miembros de una misma familia, con edades comprendidas entre 18 y 24 años, como adjudicatarios de sendas viviendas en la promoción. "¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas? ¿Con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una VPP? Lo que está claro es que lo han conseguido", ha apostillado Cutanda, según ha informado Europa Press.

El Ayuntamiento pide "explicaciones" a la cooperativa

En este punto, Cutanda ha reclamado "explicaciones" a la cooperativa de Les Naus "porque las competencias están muy claras en este asunto: las del Ayuntamiento fueron las de vender el solar y licitar la obra del edificio y las de la cooperativa fueron las de adjudicar las viviendas, como las de este caso, en el que otorgó un piso a cada uno de los cinco jóvenes de entre 18 y 24 años".

Y ha añadido que "compete" a la Conselleria de Vivienda "visar y dar el visto bueno a las solicitudes de los cooperativistas". "Como es sabido, el funcionario que se encargó de realizar esta función, ascendido por Compromís en la pasada legislatura del Botànic, ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat", ha apostillado.

En el desglose del informe policial, Cutanda ha indicado que también figura una persona que ha obtenido una vivienda en Les Naus y "que tiene el mismo apellido que otros dos jóvenes, de 19 y 22 años, que también se han quedado con un piso cada uno".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.