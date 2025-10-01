Calendario laboral de 2026 en Murcia: buscador de días festivos locales y en toda la Región

Los murcianos y residentes en la Región ya conocen los 14 festivos que tendrán en 2026: ocho nacionales, cuatro autonómicos y otros dos, de carácter local, fijados por los Ayuntamientos.

La Región de Murcia ya tiene su calendario laboral completo para 2026. El Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó, en el mes de julio, la relación de días festivos a nivel regional pero también de los más de 40 municipios murcianos, que tienen la potestad de designar dos festivos locales. A estos se suman los cuatro que comparten todos ellos, a nivel autonómico, así como los ocho festivos nacionales, que si bien el calendario laboral estatal no está publicado aún en el BOE ya se puede saber cuáles serán.

En 2026 serán festivos en toda la Región de Murcia varios días que coinciden con los de muchas otras zonas: el Gobierno regional ha elegido San José (19 de marzo), el Jueves Santo (2 de abril) y el lunes posterior al día de la Constitución española, que el próximo año cae en domingo, por lo que en Murcia será fiesta el 7 de diciembre, sumándose al festivo nacional de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). Como era de esperar, además, se celebrará como día inhábil el Día de la Región de Murcia, que se celebra cada año el 9 de junio, en homenaje al aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de la comunidad, sellado en 1982.

En general, hay varios festivos que comparten diferentes municipios: al menos cinco Ayuntamientos murcianos celebran el Lunes de Pascua (6 de abril) como día festivo, por lo que alargan la Semana Santa más de lo que se hace a nivel autonómico; pero también varios, otros cinco, comparten el festivo del 8 de septiembre, cuando se recuerda el nacimiento de la Virgen María con diferentes advocaciones marianas. El 7 de octubre es otro de los festivos que comparten varios municipios, como Puerto Lumbreras, Torre Pacheco o La Unión.