Calendario laboral 2026 de Euskadi: festivos locales, provinciales y autonómicos de País Vasco

Cada localidad vasca tiene 14 festivos, algunos únicos para su zona y otros comunes. Consulta en este buscador todos y cada uno de los días festivos para 2026 en las localidades de las tres provincias históricas de Euskadi.

La legislación sobre días festivos en España es clara: cada municipio ha de tener un total de 14 días festivos. Y en cada zona, esos 14 se distribuyen de una u otra manera: en términos generales, todo el territorio nacional comparte ocho festivos, previstos en el calendario laboral estatal, y a estos se van sumando unos u otros: en el caso de Euskadi, por ejemplo, se añaden cuatro festivos autonómicos, que el Gobierno regional fija para todo el territorio; uno provincial, que cada provincia histórica decide para todos sus municipios y uno local, elegido por cada Ayuntamiento.

En cuanto a los festivos autonómicos, Euskadi arranca con el día de San José (19 de marzo), festivo que comparte con otros territorios como Galicia, para luego elegir dos que amplían la Semana Santa, por delante y por detrás: además del Viernes Santo, día festivo a nivel estatal, las tres provincias vascas verán como día inhábil el Jueves Santo (2 de abril) y el Lunes de Pascua (6 de abril). Para el último de los cuatro autonómicos habrá que esperar al verano, aunque para descontento de muchos, se trata de un día que cae en sábado, por lo que será festivo en la práctica sólo para quienes trabajen en fines de semana: el día elegido es el 25 de julio, día de Santiago Apóstol.

Los días de fiesta provinciales son dos, aunque las provincias sean tres: el 28 de abril será festivo en toda la provincia de Álava (Araba), mientras que el 31 de julio lo será tanto en Guipúzcoa (Gipuzkoa) como en Vizcaya (Bizkaia). El resto, días festivos locales: en el siguiente buscador puedes encontrar los días festivos en cada municipio de la comunidad autónoma.

Entre los festivos locales a destacar está el día de San Sebastián, 20 de enero, festivo en la ciudad de Donosti, que celebra sus fiestas patronales, mientras que el de Bilbao será el 28 de agosto, viernes de la Semana Grande —aunque en un inicio se marcó el día 21 de agosto, posteriormente se corrigió a una semana después—. Por su parte, el festivo en la capital de la provincia alavesa, Vitoria (Gasteiz), será el 5 de agosto, el miércoles de su semana grande, día de la Virgen Blanca.

