Un machismo estructural ante un feminismo en caída libre entre los más jóvenes: dos de cada diez mujeres han sido forzadas a tener sexo con sus parejas

El último barómetro de Fad Juventud y Género revela preocupantes datos sobre la percepción del feminismo y la violencia de género en España. Al menos dos de cada diez mujeres jóvenes han sido forzadas a mantener relaciones sexuales, reflejando el machismo estructural en la sociedad. Además, el feminismo parece perder apoyo entre los jóvenes, ya que solo el 38% se declara feminista, 12 puntos menos que hace cinco años. La mitad de los hombres jóvenes ve el feminismo como manipulación política. Sin embargo, un 49,2% de los encuestados cree que el feminismo es necesario para lograr la igualdad real. El estudio se basa en una encuesta a 3.327 personas, realizada entre abril y mayo de 2025.

Al menos, dos de cada diez mujeres, de entre 15 y 29 años, afirman haber sido forzadas a mantener relaciones sexuales en España. Es decir, dos de cada diez jóvenes españolas han sido agredidas sexualmente por su pareja en algún momento de sus vidas. Violadas o acosadas por sus novios o maridos.

Así lo muestran los datos recogidos en el último barómetro de Fad Juventud y Género, un estudio que tristemente refleja cómo el machismo sigue siendo un problema estructural en nuestra sociedad.

Y no es el único dato que recoge este barómetro y que pone los pelos de punta. Parece que ely es que, un 62% de los jóvenes de nuestro país se declaran como, frente a un 38% que sí afirma serlo. Hablamos de 12 puntos menos, si lo comparamos con las cifras de hace tan solo cinco años. Es decir, en solo un lustro, el feminismo ha ido desapareciendo en este estrato de nuestra sociedad.

Otro dato más, también preocupante, apunta a que la mitad de los hombres de entre 15 y 29 años consideran que el feminismo no se puede definir como la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres; sino que es "una herramienta de manipulación política y de adoctrinamiento".

Pero esto no es solo cosa de hombres, pues un 38,8% de las chicas comparte esa misma opinión.

Crecen también los discursos de desprotección masculina. Sobre este tema, más de uno de cada dos jóvenes entiende que los hombres están "indefensos ante las denuncias falsas" y consideran además que "se ha perdido la presunción de inocencia".

Ante la pregunta: "¿Consideras que los hombres están desprotegidos ante denuncias falsas?", estas son algunas de las respuestas. "Hay algunas leyes que favorecen a las mujeres y que algunas mujeres lo utilizan contra los hombres", ha explicado una joven a laSexta.

Feminismo, "necesario para conseguir la igualdad"

Eso sí, no todo lo desvelado este martes por el barómetro es negativo. Un 49,2% de los encuestados piensa que el feminismo "es necesario para conseguir la igualdad real" entre el hombre y la mujer.

Sin olvidar que se demuestra que la percepción de los jóvenes como feministas aumenta conforme va incrementándose la edad, sobre todo entre las personas que tienen entre 30 y los 39 años. En esta franja de edad, un 52,2% se considera feminista.

Es la quinta edición de este informe bienal de Fad Juventud que analiza las percepciones y actitudes de la juventud española en torno al género basándose en una encuesta online a 3.327 personas residentes en España, de las que 1.528 son jóvenes de entre 15 y 29 años. El trabajo de campo se desarrolló entre abril y mayo de 2025.

