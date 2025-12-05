Calendario laboral de Navarra 2026: los 5 festivos autonómicos y uno local para cada municipio

Navarra, a diferencia de otras comunidades, tiene cinco festivos autonómicos, por lo que los Ayuntamientos sólo tienen que marcar uno a nivel local. En el siguiente buscador puedes localizar todos los días de fiesta de la comunidad foral.

Aunque todavía faltan algunos por publicarse, el calendario laboral de festivos locales de 2026 para Navarra ha sido de los últimos: la Comunidad Foral no lo ha hecho público hasta el 2 de diciembre, con el correspondiente anuncio de las fechas elegidas por los más de 700 ayuntamientos navarros como días festivos. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas como Asturias, Comunidad Valenciana o Castilla y León, en Navarra los pueblos y municipios sólo tienen un festivo local.

Por norma general, en casi todos los territorios se distribuyen los 14 festivos anuales de la siguiente manera: ocho nacionales, que comparte toda España, cuatro autonómicos y dos locales, que elige cada consistorio. Pero no todas las regiones funcionan igual: en Melilla y Ceuta, por ejemplo, no hay festivos locales, sino seis festivos autonómicos, al tratarse de una Ciudad Autónoma y no de una comunidad plurimunicipal. En Canarias, por su parte, tienen sólo tres autonómicos, y el cuarto se decide por islas.

Así pues, el calendario laboral navarro tiene cinco festivos autonómicos, por lo que para alcanzar los 14 festivos a los que todo residente en España tiene derecho sólo necesita sumar uno. De esta manera, los Ayuntamientos fijan un único día festivo para sus territorios. En la siguiente tabla puedes consultar todos los festivos locales de Navarra, así como los autonómicos y los nacionales:

Como curiosidad, aunque cabría pensar que el 7 de julio, San Fermín, iba a ser festivo en Pamplona, en 2026 no lo es: es día de fiesta en Azkarate, Berrioplano, Juslapeña, Lesaka y Urdiain, pero no en Pamplona. La capital navarra tiene como único festivo local para 2026 el día de San Saturnino, que es realmente el patrón de Pamplona y no San Fermín.

Para todo el territorio navarro, entre los cinco festivos designados están el 2 y el 6 de abril, Jueves Santo y Lunes de Pascua, días que hacen alargar la Semana Santa un poco más. Antes de estos está también San José (19 de marzo) y ya, hacia el final de año, los últimos dos festivos autonómicos: el 2 de noviembre, por traslado al lunes del festivo de Todos los Santos, y el 3 de diciembre, la fiesta de San Francisco Javier, patrón de la comunidad autónoma.

