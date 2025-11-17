Calendario laboral 2026 de la Comunidad Valenciana: festivos en todos los pueblos de las 3 provincias

Toda la comunidad tendrá fiesta los días de San José, San Juan y el Lunes de Pascua, además del 9 d'octubre, día de la Comunitat Valenciana. Y casi la mitad de los municipios valencianos celebran, además, San Vicente Ferrer.

Ocho festivos nacionales, cuatro autonómicos y dos locales: así se conforma el calendario laboral de cada municipio de España. Y el calendario completo de la Comunidad Valenciana ya es público: desde el 14 de noviembre, se conocen los que serán los días festivos en cada uno de los más de 540 municipios de Alicante, Castellón y Valencia, que se suman a los días que comparte todo el país y a los cuatro elegidos para la región.

El primero de los días festivos que disfrutan todos los municipios valencianos es el día de San José (19 de marzo), antes de dar el salto a la Semana Santa, que se alarga sumando al Viernes Santo el Lunes de Pascua (6 de abril). El siguiente día inhábil en toda la Comunidad Valenciana es el día 24 de junio (San Juan), para dar el cierre con el 9 de octubre (día de la Comunitat Valenciana).

Entre los días festivos más repetidos está el día 20 de marzo, que permite hacer un puente largo, sumado al día de San José, en más de 30 localidades de las tres provincias, aunque la palma se la lleva el 13 de abril, día de San Vicente Ferrer, que es festivo en más de 200 municipios de la comunidad autónoma. Este día es un homenaje al dominico valenciano, parte del Siglo de Oro valenciano, en el que las calles de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana se levantan altares para conmemorar al santo.

De todos los municipios, tres no han comunicado sus días festivos a 14 de noviembre de 2025, fecha en la que se ha publicado la relación de días festivos en la Comunitat Valenciana: se trata de Sacañet, Vilanova D'Alcolea y Paiporta.

