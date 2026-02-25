La insólita defensa de un DJ señalado por abuso: dice padecer sonambulismo sexual

Los detalles En plena sacudida del hard techno, con denuncias contra artistas ligados a STEER Management, el DJ respondió con un comunicado. Según su versión, no recuerda absolutamente nada.

El DJ suizo Odymel, Antoine Lauffer, acusado de abuso sexual, se defiende alegando padecer sexsomnia, un trastorno del sueño que provoca conductas sexuales involuntarias. La escena del hard techno está convulsionada por denuncias anónimas contra artistas vinculados a STEER Management. Lauffer, conocido en Bélgica y Países Bajos, fue señalado tras acusaciones de conducta sexual indebida. Alega no recordar el incidente y está colaborando con la justicia. Las denuncias, iniciadas por Brad No Limit, han sacudido la industria, llevando a festivales a cancelar actuaciones. La plataforma Me Too DJs ofrece apoyo a víctimas, mientras la agencia STEER investiga los hechos.

El DJ suizo Odymel, nombre real Antoine Lauffer, ha elegido una explicación inusual para defenderse de una acusación pública de abuso sexual en la escena del hard techno europeo: asegura que padece sexsomnia, un trastorno del sueño que puede provocar conductas sexuales involuntarias mientras la persona duerme. "Yo mismo habría escuchado algo así con mucho escepticismo", escribió en Instagram, consciente de que su versión exige fe en un territorio donde la confianza está bajo mínimos.

La historia irrumpe en un momento especialmente sensible para la música electrónica dura, sacudida en los últimos días por una cascada de denuncias anónimas y testimonios difundidos en redes sociales contra varios artistas vinculados a la agencia de management y booking de música electrónica con sede en París y Miami,STEER Management. Lauffer, figura conocida en Bélgica y Países Bajos, había sido señalado después de que un excolaborador de la empresa publicara capturas de pantalla con acusaciones de conducta sexual indebida contra varios pinchadiscos.

Tras días de silencio, el DJ reaccionó con un comunicado en francés e inglés en el que relata que una persona con la que mantenía encuentros consensuados ocasionales le informó de un incidente ocurrido, supuestamente, mientras él dormía. Según su versión, no recuerda absolutamente nada. Aun así, reconoce que el episodio descrito implicaría acercamientos no deseados después de que la otra persona hubiera expresado una negativa.

"Supe lo que supuestamente había pasado varios días después, a través de lo que me contó. Y me llevó tiempo comprenderlo y aceptar que me hablaban de un momento del que no tengo ningún recuerdo y que no corresponde en nada con la manera en la que siempre he intentado comportarme", escribió. Añade que habló con la denunciante y que, por recomendación de ella, inició seguimiento psicológico para entender lo ocurrido.

El artista sostiene que existe una investigación preliminar en curso y afirma estar colaborando con la justicia, aunque hasta ahora no se ha anunciado ninguna acusación formal ni resolución judicial.

Los "STEER Files"

El detonante del terremoto fueron las publicaciones de un usuario que se identifica como Brad No Limit, quien asegura haber trabajado con una agencia del sector y haber decidido marcharse después de que la experiencia "deteriorara completamente" su salud mental. "Es la hora de publicar la parte uno de los STEER Files", escribió hace una semana. Desde entonces, su perfil se ha convertido en un flujo constante de capturas de pantalla, vídeos y memes que mezclan testimonios, acusaciones y opiniones personales en una narrativa caótica pero explosiva, suficiente para sacudir a toda una industria acostumbrada a vivir de noche.

Entre los artistas mencionados aparecen los franceses Shlømo y Basswell, el estadounidense Fantasm y el alemán CARV. Algunas publicaciones contienen acusaciones extremadamente graves —incluidas referencias a menores— que, por ahora, tampoco han derivado en cargos judiciales conocidos.

En uno de los mensajes sobre Basswell se afirma: "Exactamente hace un año hoy violó a una mujer y hoy ella ha hablado al respecto. Cada día surgen más testimonios verificables". Otro añade que el DJ habría compuesto una canción inspirada en los hechos, titulada "Smack My Bitch Up", en alusión al conocido tema de The Prodigy.

La reacción de la industria

La reacción del sector ha sido inmediata. Festivales y colectivos han optado por cancelar actuaciones de los artistas señalados como medida preventiva. El Festival de Dour, uno de los eventos electrónicos más importantes de Europa, retiró de su web la página dedicada a Odymel. El colectivo Hangar confirmó también la cancelación de su concierto previsto para marzo.

Por su parte, Shlømo anunció que se "pone en retirada" temporal para analizar la situación con sus abogados.

La agencia STEER publicó primero un comunicado el 20 de febrero asegurando que investigaría los hechos y tomaría medidas si se confirmaban. Veinticuatro horas después, y tras una avalancha de críticas, anunció la suspensión de colaboraciones con los artistas implicados mientras se revisa la situación. "La inacción no es una opción", concluía el texto.

La plataforma Me Too DJs

Ante la situación actual en la escena techno, se ha puesto en marcha un dispositivo de escucha y apoyo para las personas que deseen compartir sus testimonios a través de una plataforma colaborativa, Me Too Djs, donde se les ofrecerá la posibilidad de recibir apoyo psicológico, información jurídica, orientación hacia asociaciones especializadas o comunicarse con la prensa.