Sesión de control al Gobierno, en directo | Sánchez y Feijóo se enfrentan en el Congreso mientras se desclasifican los documentos del 23F
El Congreso de los Diputados vive una sesión de control cargada de actualidad con la desclasificación de los documentos del 23F, las negociaciones entre PP y Vox o la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional, entre otros temas.
Sánchez a Feijóo: "En lo que ha quedado... en lugar de política para adultos política para ultras"
Sánchez a Feijóo: "¿Por qué le molesta que se desclasifiquen los papeles del 23F?"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comienza con las preguntas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo le pide en tono irónico que desclasifique los Presupuestos, los papeles a los migrantes, las piezas del accidente de aAdamuz... y "los contratos que han acabado en mordidas".
En su respuesta, Sánchez le afea lo "desafortunado" de sus comparaciones. "¿Por qué le molesta que se desclasifiquen los papeles del 23F?. La responsabilidad de este gobierno es que avance este país", dice poniendo en valor los dados de empleo en jóvenes y el crecimiento económico.
Sesión de alto voltaje en el Congreso
El Congreso de los Diputados vive este miércoles una sesión cargada de temas de actualidad que enfrentarán a PSOE y PP y, especialmente, a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, en una semana con los ojos puestos en muchos frentes y en una jornada en la que los documentos del 23F serán desclasificados.