Sesión de control al Gobierno, en directo | Sánchez y Feijóo se enfrentan en el Congreso mientras se desclasifican los documentos del 23F

Sánchez a Feijóo: "¿Por qué le molesta que se desclasifiquen los papeles del 23F?"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comienza con las preguntas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo le pide en tono irónico que desclasifique los Presupuestos, los papeles a los migrantes, las piezas del accidente de aAdamuz... y "los contratos que han acabado en mordidas".

En su respuesta, Sánchez le afea lo "desafortunado" de sus comparaciones. "¿Por qué le molesta que se desclasifiquen los papeles del 23F?. La responsabilidad de este gobierno es que avance este país", dice poniendo en valor los dados de empleo en jóvenes y el crecimiento económico.