¿Aspiradoras, televisiones o termostatos espías?: el peligro de los aparatos inteligentes para la seguridad en casa

Los electrodomésticos y aparatos inteligentes que podemos manejar desde nuestro smartphone nos pueden hacer la vida más cómoda, pero también suponer un peligro para nuestra seguridad. Recientemente, un ingeniero francés que quería mejorar su aspiradora autónoma para controlarla con el mando de la consola, descubrió una brecha de seguridad que afectaba a 7.000 aspiradoras de 24 países.

Gracias a ese accidente, Sammy Azdoufal podía controlar todas ellas desde su ordenador doméstico, acceder a sus cámaras, sus micrófonos... Incluso logró acceder al mapa de las casas en las que estaba programado el aparato. Todo ello gracias al número de serie del robot aspirador, que por casualidad se convirtió en un espía dentro de esos hogares.

Más allá de la anécdota, este hecho evidencia una amenaza a la que están expuestos miles de hogares de todo el mundo que cuentan con aparatos inteligentes. Pueden convertirse en una debilidad y vulnerar nuestra privacidad, ya que es factible hackear cualquier dispositivo que tenga un procesador dentro conectado a una red wifi o de Bluetooth.

Aparatos vulnerables

De esta manera, empezando por las que tienen menos defensas, hackers experimentados podrían llegar a apagar televisiones inteligentes y acabar lanzando un ataque masivo. Un escenario complicado, pero no imposible de ejecutar.

También podrían bloquear las puertas de garajes que se abren y cierran desde el móvil. Sería tan fácil como acceder a nuestra red doméstica y conseguir control de la puerta. Del mismo modo que podrían hacer con una vitro inteligente.

Manejar desde la distancia la vitro, el lavavajillas, la lavadora o incluso el horno y la caldera supone también un peligro. Poner todo en funcionamiento sin control podría provocar una inundación o un incendio, además de, en muchos casos, disparar la factura de electricidad.

Información de la casa y sus residentes

Por supuesto, este riesgo también afecta a los dispositivos de seguridad como las cerraduras inteligentes, cámaras o sensores. Por ejemplo, a través de un electrodoméstico "débil" los hackers pueden entrar en la red y acceder al resto de aparatos.

Así, mediante el altavoz inteligente y su micrófono, podrían oír que si la casa va a estar vacía; con un termostato inteligente, podrían saber que no va a haber nadie hasta cierto día u hora. Una vez tienen esos datos, podrían hackear la cerradura inteligente y entrar en la casa, no sin antes desactivar la cámara de seguridad del pasillo.

Una posibilidad de la que hay que ser muy conscientes cuando programamos o utilizamos la tecnología, porque puede ser una gran aliada, pero también entraña peligros.

