Yolanda Díaz renuncia a liderar el nuevo Sumar y no será candidata a las elecciones generales de 2027

Los detalles La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo anuncia que no será la candidata de Sumar en las próximas elecciones. Terminará con sus obligaciones de esta legislatura en el Gobierno de coalición y después no repetirá al frente del nuevo proyecto de Sumar.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, renuncia a liderar el nuevo Sumar y no será la candidata del movimiento de izquierdas en las próximas elecciones generales. Díaz desvela su decisión en una carta que avanza laSexta.

"Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", explica la ministra.

"Voy a seguir haciéndolo, pero hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno. Di el paso para encabezar Sumar en 2023 pensando en el enorme abrazo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Dijimos entonces que sin Sumar no habría gobierno de coalición y logramos revalidar un gobierno que todas las encuestas daban por perdido. Estos días pienso todo el rato que esa fuerza, ese abrazo y ese encuentro es lo que toca construir y defender. Seguiré trabajando en el Gobierno para cumplir con ese mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer."

Díaz no liderará la nueva etapa de Sumar. Una decisión de la que ya había dejado pistas tras no asistir al reciente acto de refundación de la izquierda en el Círculo de Bellas Artes en Madrid bajo el lema 'Un paso al frente'.

La gallega, que dio el salto a la política nacional desde Galicia en Comú e Izquierda Unida, se ha caracterizado por un perfil dialogante. Abogada laboralista nacida en Fene, una localidad de la ría de Ferrol, Díaz creció en una familia de históricos sindicalistas. Comenzó en política ocupando cargos institucionales en 2003, primero como concejala en Ferrol y luego entre 2007 y 2008 como teniente de alcalde. Entre 2005 y 2017 fue coordinadora nacional de Esquerda Unida (la federación de IU en Galicia) y candidata a la Xunta (sin lograr buenos resultados) en 2005 y 2009.

Dio el salto a la política nacional en 2015, logrando su escaño en el Congreso con la coalición En Marea (Esquerda Unida, Podemos y Anova). Allí se convirtió en una pieza clave para el grupo parlamentario por su relación de máxima confianza con Pablo Iglesias y por su amplia experiencia en temas de Empleo e Industria.

En 2020 comenzó su andadura como ministra de Trabajo y Economía Social en el Gobierno de Pedro Sánchez. Y fundó el movimiento Sumar, proyecto con el que se presentó a las elecciones generales de julio de 2023 tras su paso por Podemos y la coalición Unidas Podemos.

En junio de 2024, Díaz anunció su abandono de los cargos orgánicos dentro del partido Sumar, pero mantenía su posición como vicepresidenta y ministra. Ahora la duda está en quién asumirá la difícil tarea de liderar esa refundación de izquierdas.

Se la ha llegado a describir como 'la ministra de los pactos' por su capacidad de diálogo. Durante la crisis del COVID dio un paso adelante liderando la política laboral del Gobierno, con mecanismos para proteger el empleo en plena crisis sanitaria y gestionando los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo).

En su diálogo con sindicatos y patronal logró un inédito nivel de consenso con ambos durante años (roto con los representantes de los empresarios en los últimos tiempos) e impulsó la reforma laboral de 2022.

También ha destacado en su negociación de las progresivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Precisamente, a mediados de este mes, firmaba con los sindicatos un incremento del 3,1% del SMI, hasta los 1.221 euros mensuales.

Una subida del mínimo salarial que le ha valido en muchas ocasiones los reproches de la oposición. Hoy mismo, en la sesión de control al Gobierno, el diputado del PP, Jaime de Olano, ha acusado a la ministra de hacer caso exclusivamente a la "casta sindical" y de vivir como "una rica comunista". Unas palabras que Díaz ha respondido con contundencia, exigiendo respeto parlamentario.

"No hay casta sindical en España, pida perdón", le ha conminado la vicepresidenta del Gobierno, quien ha recalcado que ella "representa la dignidad de la gente trabajadora de este país", mientras que el PP representa a quienes explotan a los trabajadores, no pagan impuestos, a los fondos buitre y a quienes privatizan la sanidad.

Unas palabras que han recibido el aplauso de las bancadas de la izquierda y que, según ha señalado después el secretario general del PP, Miguel Tellado, en su turno de pregunta "ha sonado a despedida", en alusión al proceso de unificación abierto en los partidos a la izquierda del PSOE.

