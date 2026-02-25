Detenido en Alemania el presunto asesino del expolítico ucraniano Andréi Portnov en Madrid

¿Por qué es importante? El exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukovich fue tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025.

El presunto autor del asesinato de Andréi Portnov, exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukovich, tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025 ha sido detenido en localidad alemana de Heinsberg, según ha informado la Policía Nacional.

Noticia en ampliación

