Archivos del 23F

Última hora de la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado

En Heinsberg

Detenido en Alemania el presunto asesino del expolítico ucraniano Andréi Portnov en Madrid

¿Por qué es importante? El exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukovich fue tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025.

Puertas del Colegio Americano en Pozuelo de Alarcón (Madrid)Puertas del Colegio Americano en Pozuelo de Alarcón (Madrid)laSexta.com

El presunto autor del asesinato de Andréi Portnov, exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukovich, tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025 ha sido detenido en localidad alemana de Heinsberg, según ha informado la Policía Nacional.

Noticia en ampliación

