Errejón desdeña la denuncia contra él de una presunta segunda víctima por agresión sexual: "Los fines son más televisivos que de justicia"

Errejón, en una foto de archivo, saliendo de los Juzgados de Plaza de Castilla

Este martes se desvelaba la existencia de una segunda denuncia contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. De nuevo, una denuncia presentada por una mujer por presunta agresión sexual que Errejón no ha dudado en tildar como una "mera denuncia anónima y de hechos inciertos".

Los hechos relacionados con esta segunda denuncia habrían ocurrido en octubre de 2021. Según cuenta la presunta víctima, habría quedado con Errejón y este la obligó a mantener relaciones sexuales tras haberla intimidado.

Según fuentes cercanas al político, esta nueva denuncia no habría puesto nervioso a Errejón. Es más, considera que lo que busca tanto la denunciante como su abogado, el mismo de Elisa Mouliaá, es prestigio en los medios y no justicia.

Estas mismas fuentes, a las que ha tenido acceso laSexta, aseguran que este abogado, Alfredo Arrien, ha presentado el escrito "en nombre de una persona desconocida", pidiendo el anonimato de la misma. Sin embargo, critican duramente que "a pesar de que en el escrito de denuncia se dedican varios folios a justificar el motivo por el que se debería preservar la intimidad de la desconocida y anónima denunciante", tanto Arrien como Mouliaá tardaron solo "un par de horas en acudir a un programa de 'prime time' para leer en directo la misma, participar en una mesa de debate y responder a numerosas preguntas sobre su contenido".

Por todo ello, y porque "el abogado se ha pasado el día de hoy haciendo una gira de televisiones", el entorno de Errejón cree fielmente que "todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos, que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de la Sra. Mouliaá en relación con su propio procedimiento".

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso laSexta, la presunta víctima describe tres agresiones sexuales que habría cometido el exdiputado. La primera, según expone la denuncia, habría tenido lugar en el baño de un local de Móstoles el 16 de octubre de 2021, ocho días después de la presunta agresión de Errejón a Elisa Mouliaá.

