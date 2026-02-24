La jueza de Catarroja recuerda el "auténtico infierno" que vivieron las víctimas de la DANA mientras Mazón estaba en 'El Ventorro' en su petición de investigación

Las causas La mayoría de las muertes se produjeron antes de que se enviase el ES-Alert y la jueza de Catarroja destaca que "la emergencia para Mazón se detuvo en el momento en que entró en 'El Ventorro'".

La jueza de Catarroja ha iniciado un proceso para imputar al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por "negligencia grave" en la gestión de la DANA que causó 230 muertes en la Comunitat Valenciana. Según la jueza Nuria Ruiz Torralba, Mazón estuvo "ausente" y "ajeno" durante la tragedia, priorizando una larga sobremesa en un restaurante mientras la población sufría. La jueza solicita investigar a Mazón por "homicidio y lesiones imprudentes". Las historias de las víctimas destacan la rapidez del agua y la incapacidad de reacción, con menores y dependientes entre los más afectados. La jueza critica la inacción de Mazón durante la emergencia.

La jueza de Catarroja ha dado este martes el primer paso para imputar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por "negligencia grave" en la gestión de la DANA, que se llevó la vida de 230 personas en la Comunitat Valenciana. En un escrito demoledor, la jueza Nuria Ruiz Torralba afirma que "la emergencia para Mazón se detuvo en el mismo momento en el que entró en el reservado de 'El Ventorro'".

Subraya la magistrada que Mazón "estaba ausente" durante la tragedia y que "se mostró ajeno a lo que estaba pasando", mientras las víctimas vivían un "auténtico infierno".

"No se puede banalizar la permanencia en el restaurante, en una sobremesa interminable, mientras la población sufría los desbordamientos, y ya habían padecido un auténtico infierno", esgrime en su exposición razonada enviada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En dicho documento, al que ha tenido acceso laSexta, solicita poder investigar al expresident por los "delitos de homicidio y lesiones imprudentes y la comisión por omisión".

Al investigarse como homicidios imprudentes, la jueza relata las circunstancias de cada una de las 230 muertes producidas aquel 29 de octubre de 2024 a causa del temporal. "Estas son las personas que fallecieron y sus circunstancias. Algunas de ellas no se ha podido, desafortunadamente, oír a sus familiares en el presente momento, dado el volumen de la causa", apunta.

Trombas de agua en minutos

Entre esas centenares de historias se encuentra, por ejemplo, la de Manuel Álvarez Ruiz, padre de Rosa Álvarez, actual presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O. Manuel Álvarez, de 80 años, vivía solo en Catarroja y su casa colapsó por el agua, que rompió la pared medianera del inmueble de al lado.

Consiguió hablar con su hija a las 19:55 horas. Le dijo que nunca había visto nada igual y ella le pidió que subiera a la terraza. Sin embargo, él contestó que no podía y se cortó la llamada. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente a más de 600 metros de su casa.

Otro fallecido fue un policía fuera de servicio que bajó al garaje de su casa en Benetússer para pedir a los vecinos que dejasen sus coches y encontrasen refugio, ya que, aunque no llovía cada, vez había más agua en la calle, con todo tipo de vehículos flotando sin control.

Este hombre, de 47 años, casado y padre de dos hijos, empezó a abrir puertas de coches para ayudar a la gente a salir de sus vehículos. Sin embargo, una furgoneta movida por la tromba de agua le golpeó en la cabeza y le empujó dentro del garaje. Su cuerpo fue recuperado al día siguiente del garaje.

En Alfafar, una joven de 26 años se encontraba en la clínica veterinaria en la que trabajaba cuando el agua invadió las calles. Se refugió con otra persona en una calle perpendicular a la de la clínica, pero también allí empezó a entrar el agua con fuerza. La joven se agarró al poste metálico de un garaje que estaba abierto.

Ella y el hombre que la acompañaba rodaron por la rampa y acabaron dentro del garaje, que estaba lleno de agua. El hombre pudo salir flotando, pero ella salió del garaje, "probablemente inconsciente". Encontraron su cuerpo a 300 metros del lugar.

Las historias son muy dispares, pero en todas destaca la rapidez del agua y la incapacidad de reaccionar ante la tromba. En Paiporta, viendo cómo pasaba el agua por las calles, un hombre decidió bajar al sótano a recoger álbumes de fotos y desconectar los electrodomésticos.

En un primer momento, el agua llegaba a la altura de los tobillos, pero una de las veces que volvió a bajar, su familia escuchó un ruido y vio que ya llegaba a la mitad de la escalera. La puerta se cerró por la presión sobre las 19:50 horas y el agua siguió subiendo, casi hasta la altura del comedor. El hombre dejó de contestar y falleció atrapado en el sótano.

Menores y dependientes fallecidos

Entre los casos más trágicos están los de menores. En la localidad de Montserrat, una familia sufrió la pérdida de dos hermanos de cinco y tres años. La familia sufrió un golpe en su vehículo por un camión y, al bajar del automóvil, el agua arrastró a los niños.

También los dependientes fueron de los más afectados por la tragedia. En Massanassa, una mujer en silla de ruedas se quedó flotando en la planta baja de su casa, ya que su cuidadora no fue capaz de hacerla subir.

En la casa se encontraban la fallecida, su cuñada y la cuidadora. Cuando empezó a entrar el agua, intentaron salir por la puerta, pero viendo que era imposible, decidieron subir a la planta de arriba. La cuidadora subió a la cuñada, pero no consiguió lo mismo con la fallecida, ya que en cuestión de diez minutos el agua superaba los dos metros de altura.

Estos son solo algunos ejemplos de las decenas de muertes que se sucedieron aquel día, muchas de ellas, como resalta la jueza, ocurridas antes de que se enviase el ES-Alert, a las 20:11 horas.

Con ello, la jueza sostiene que la "permanencia, absolutamente pasiva" de Carlos Mazón "durante cerca de cinco horas en el reservado de un restaurante probaría una presunta grosera negligencia con un grave resultado mortal, 230 fallecidos, a los que han de sumarse los lesionados".

