Así vivieron los diputado el 23F: del "creía que podía pasar cualquier cosa" de Felipe González al "los peligros importantes" de Santiago Carrillo

Los detalles Había una situación de cierto desconcierto en aquel momento, una situación que también relata una imagen, la de Felipe González y Alfonso Guerra y su reacción después de los disparos. Ellos también se agacharon. Ellos también se incorporan de sus escaños cuando se produjo la orden de los guardias civiles de que se podían incorporar a su puesto en los escaños.

Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la desclasificación de documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la revelación de esta información, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles y estará accesible en la página web de La Moncloa a partir del mediodía.

Por ello, en Más Vale Tarde han repasado cómo vivieron aquel día los diputados que se encontraban en el Congreso de los Diputados cuando irrumpió Antonio Tejero pistola en mano con el ya famoso grito de "¡quito todo el mundo!". El asalto se produjo durante la votación, sin sorpresa en el resultado, para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo. Sin embargo entonces no había el desarrollo mediático que hay ahora, por lo que ese día solamente se pudo escuchar en directo en la retransmisión de la radio.

Así, en el programa han vuelto a mostrar la retransmisión de la 'Cadena SER' con la reacción de los políticos. La reacción, evidentemente, de Tejero, la reacción de Adolfo Suárez, de Manuel Gutiérrez Mellado, del propio Santiago Carrillo y Felipe González.

Unos audios en los que se escucha lo siguiente: "La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil. Está apuntando con la pistola. Entran más policías, entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo, cómo... Cuidado la policía". Tras esta narración, de fondo, se escucha: "¡Al suelo todo el mundo!".

Los diputados estuvieron 18 horas dentro del Congreso, de donde salieron sin ser muy conscientes de lo que pasaba fuera. Mientas, los que estaban fuera del Congreso no sabían realmente lo que pasaba dentro porque no se pudo seguir en directo ni había información, como hay ahora mismo en el siglo XX1, de lo que ocurría esa noche del 23 de febrero.

Por tanto, había una situación de cierto desconcierto en aquel momento, una situación que también relata una imagen. La imagen de Felipe González y Alfonso Guerra, su reacción después de los disparos. Ellos también se agacharon. Ellos también se incorporan de sus escaños cuando se produjo la orden de los guardias civiles de que se podían incorporar a su puesto en los escaños en el Congreso. Y así ellos dos, tanto Alfonso Guerra como Felipe González, recordaban horas después cómo había sido esa noche secuestrados en el hemiciclo.

Así, Alfonso Guerra declaró tras el intento de golpe de Estado: "Había también una cierta guerra psicológica. Había concretamente un teniente que decía que ellos salían de ahí matando". Mientras, Felipe González dijo: "Yo creía que podía pasar cualquier cosa, desde que me sacaran para hablar de algo, hasta que me sacaran para definitivamente tenerme fuera, hasta que pudiera, lógicamente, producirse el hecho de que me sacaran para incluso matarme".

En las imágenes se puede ver que Manuel Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez no se esconden en sus escaños, como tampoco hizo Santiago Carrillo. Así, destacan las reacciones de Carrillo y Manuel Fraga horas después del 23F, que representaban dos posiciones absolutamente opuestas en el Congreso con sensaciones muy distintas aquella noche.

"Yo estaba seguro de que en ese momento la mayor parte de los guardias no eran personas capaces de disparar sobre sus rehenes", dijo Fraga, quien fue ministro con Franco. Frente a él, Carrillo, quien se vio obligado a exiliarse durante el franquismo, remarcó: "Si no hay un gobierno fuerte que tome las medidas que son necesarias, los peligros siguen siendo importantes".

Una de las grandes incógnitas de aquella noche es quién era el famoso elefante blanco, es decir, la autoridad militar competente a la que los golpistas esperaban desde dentro del Congreso y que tomaría el control tras el golpe. Esta figura ha generado cientos de especulaciones con decenas de nombres puestos encima de la mesa.

El guardia civil Jesús Muñecas, dio ese mensaje: "Estamos esperando la llegada de una autoridad militar competente". Pero, que se sepa, al menos hasta ahora, no apareció en ningún momento. ¿Era Alfonso Armada el elefante blanco? El propio Armada, en una entrevista que hizo hace años en Antena 3, era rotundo. Él no era el elefante blanco. "¿Cómo voy a ser el elefante blanco? Soy el único que fui a proponer una solución y yo no tenía nada que ver con aquel asunto", dijo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.