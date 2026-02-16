Cuándo empieza el Ramadán en 2026, el mes sagrado de la comunidad musulmana

Este mes sagrado sigue siendo una práctica profundamente arraigada en la tradición islámica, un tiempo de reflexión, devoción y solidaridad que une a millones de musulmanes alrededor del mundo.

En España hay más de 2,4 millones de musulmanes, de los que 1,3 millones son extranjeros (55%) y algo más de un millón, españoles (45%), según los últimos datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y del Observatorio Andalusí, en un informe con información recopilada hasta finales de 2023. Es por eso que en España, aunque no sea la religión mayoritaria, también se celebra el Ramadán. Tanto, de hecho, que algunas de las fechas clave del Ramadán están incluidas como días festivos en los calendarios laborales de Ceuta y Melilla, dos ciudades autónomas con una población musulmana muy alta.

Se trata de uno de los momentos más importantes para los musulmanes practicantes, un periodo de máxima concentración en su creencia religiosa y de un ayuno total durante las horas del día en las que hay sol.

Cuándo empieza Ramadán en 2026

Para saber cuándo empieza Ramadán en 2026, lo primero es entender que la fecha depende de la luna, igual que ocurre con la Semana Santa. Y, para ser más exactos, del avistamiento de esta según unas normas específicas. Es decir, aunque los cálculos astronómicos permitan anticipar cuándo hay luna nueva, será un comité especial encargado de este asunto el que declare de manera oficial el inicio de Ramadán desde Arabia Saudí.

Los meses en el calendario islámico comienzan cuando es visible el primer cuarto creciente después de la luna nueva, es decir, un par de días después de esta. Cuando los expertos ven en el horizonte al atardecer el primer creciente después de la luna nueva, anuncian el comienzo del mes de Ramadán. ¡Ramadán Mubarak! Y, como ya se habrá puesto el sol, el primer día de ayuno es el día siguiente con la llegada del alba o amanecer. Dicho todo lo anterior, según los cálculos, está previsto que el mes de Ramadán comience el 17 de febrero, justo después de las celebraciones del Carnaval. Y durará hasta el 19 de marzo.

Fechas clave de Ramadán en 2026

Comienzo del Ramadán 2026 : martes 17 de febrero

: martes 17 de febrero Fin del Ramadán 2026: jueves 19 de marzo

jueves 19 de marzo Fiesta del Eid al Fitr: noche del jueves 19 al viernes 20 de marzo

Qué es el Ramadán y por qué lo hacen los musulmanes

Una mujer hace una súplica a Allah.

Ramadán es el nombre del noveno mes del calendario islámico y en este mes, los musulmanes tienen prescritas una serie de prácticas que son uno de los cinco pilares en la religión. Los otros cuatro pilares son:

La ' sahada' , o atestiguar que hay un solo Dios y que Muhammad es su profeta

, o atestiguar que hay un solo Dios y que Muhammad es su profeta El 'salat' u o ración (cinco veces al día)

(cinco veces al día) El 'zakat' o limosna

El hajj o peregrinación a La Meca (Arabia Saudí), que es obligatorio para toda persona musulmana adulta, sana y con medios económicos, una vez en la vida.

En su libro sagrado, el Corán, que recogería la palabra de Alá (Dios) de manera directa, se especifican los detalles sobre qué se debe hacer en este mes.

El Ramadán no es solo un tiempo de ayuno físico, sino también una oportunidad para la purificación espiritual y el acercamiento a Alá. Según el Corán, el Ramadán tiene un lugar central en la vida religiosa. En la Surah (capítulo) Al-Baqarah (la vaca) (2:185), se dice: "El mes de Ramadán es aquel en el que fue revelado el Corán como guía para la humanidad y como pruebas claras de la guía y el criterio. Así pues, quien de vosotros presencie ese mes, que ayune en él". Este pasaje establece la obligación del ayuno, destacando su relevancia como el tiempo en el que fue revelado el Corán al profeta Muhammad.

La conexión entre Ramadán y la revelación del Corán le confiere un valor espiritual único. Para los musulmanes, el ayuno es un acto de adoración, una muestra de obediencia a Alá y de autocontrol. No se trata sólo de abstenerse de comer y beber desde el alba hasta el atardecer, sino también de evitar pensamientos y acciones negativas o tener relaciones sexuales, entre otras cosas, con el objetivo de alcanzar una mayor conciencia espiritual y piedad.

Por norma general, todos los creyentes tienen que ayunar, pero hay excepciones como las siguientes, en las que no es necesario hacerlo:

Mujeres embarazadas y lactantes

Ancianos

Personas con alguna enfermedad a la que el ayuno le perjudique

Personas con trastornos mentales

Menores que no han alcanzado la pubertad

El propósito espiritual del ayuno

El Corán deja claro el propósito del ayuno en otro versículo: "¡Oh, creyentes! Se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a quienes os precedieron, para que alcancéis la piedad" (Al-Baqarah 2:183). La idea es que el ayuno no es un castigo, sino una práctica diseñada para fortalecer la paciencia, la autodisciplina y la conexión con lo divino. A través de este ejercicio espiritual, los musulmanes trabajan en mejorar su carácter y limpiar su alma de impurezas.

Durante el Ramadán, los fieles también se dedican en especial a la oración y a la recitación del Corán, procurando reflexionar sobre el mensaje divino. Es habitual completar la lectura del Corán a lo largo del mes.

Las noches de Ramadán son igualmente importantes, ya que incluyen rezos especiales conocidos como "tarawih" y, hacia el final del mes, la búsqueda de la "Noche del Destino" o "Laylat al-Qadr", cuando se cree que el Corán empezó a ser revelado al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel.

Ramadán, un mes de solidaridad y caridad

Además de las prácticas individuales, el Ramadán es también un tiempo de solidaridad comunitaria. La caridad, conocida como "zakat", cobra una importancia especial durante este mes.

Los musulmanes se esfuerzan por ayudar a quienes más lo necesitan, ya sea a través de donaciones monetarias o mediante actos de bondad.

En países de mayoría musulmana, es habitual que se preparen mesas públicas para realizar el iftar, la comida con la que se rompe el ayuno. También, a la hora de romper el ayuno, hay personas en las calles que dan dátiles, agua o leche a los musulmanes a los que la hora les ha alcanzado fuera de casa.

El final del Ramadán: Eid al-Fitr

El Ramadán se cierra por todo lo alto con la festividad del "Eid al-Fitr", una celebración de tres días que marca el fin del ayuno y del mes sagrado. Durante el Eid, lo típico es que las familias musulmanas se reúnan para compartir comidas especiales y dulces.

En definitiva, el Ramadán es mucho más que una simple abstinencia de alimentos; es un mes en el que los musulmanes se esfuerzan por fortalecer su fe, purificar su alma y demostrar su gratitud a Alá, todo mientras refuerzan los lazos con sus comunidades a través de la caridad y el apoyo mutuo.

