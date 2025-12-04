Calendario laboral de 2026 para Melilla: todos los festivos en la Ciudad Autónoma

A diferencia de las comunidades, la Ciudad Autónoma de Melilla decreta seis festivos para toda la región, además de los ocho nacionales. Aquí puedes consultar los 14 días festivos que disfrutarán los melillenses en 2026.

El calendario laboral de España ya está publicado, por lo que ya son oficiales todos los días festivos que comparte España pero también los decretados por las comunidades autónomas. Por norma general, el Gobierno central marca los festivos que afectan a todo el territorio nacional, mientras que son las Comunidades Autónomas las que definen sus festivos autonómicos y a estos se suman dos fijados por los Ayuntamientos.

En el caso de Melilla, igual que ocurre con Ceuta, no es exactamente así: a los ocho días inhábiles nacionales se suman un total de seis festivos que afectan a toda la ciudad autónoma, por lo que no diferencia entre festivos autonómicos o locales. Estos seis festivos se reparten entre marzo y diciembre: el 20 de marzo es el primero de ellos, coincidiendo con la fiesta del Eidul Fitr, cuando finaliza el Ramadán. Recordemos que cerca del 50% de la población de Melilla es musulmana. Eso sí, la siguiente festividad que Melilla ha sumado a su calendario laboral es católica: el Jueves Santo, que en 2026 es el 2 de abril.

El siguiente de los días festivos que disfrutarán los melillenses es el 27 de mayo, cuando tiene lugar la Fiesta del Sacrificio, día sagrado para los musulmanes (Eidul Adha), para dar el salto al 8 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Virgen de la Victoria. También en septiembre tiene lugar el Día de Melilla (17 de septiembre). Por último, a los festivos nacionales Melilla ha añadido el 7 de diciembre, el día posterior a la festividad de la Constitución, que al caer en domingo puede ser trasladada a lunes.

Los días festivos que Melilla ha optado por añadir a su calendario laboral de 2026 fueron aprobados en el Consejo de Gobierno del pasado 19 de septiembre, mes y medio antes de que el Gobierno central publicara en el BOE la relación definitiva de días festivos de toda España y las fiestas autonómicas de cada región.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.