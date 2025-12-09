¿Cuándo cae la Semana Santa en 2026 y dónde es más larga en España?

Todos los años, la Semana Santa cambia de fecha. Con el calendario laboral de 2026 sobre la mesa, te contamos en qué días cae este año pero, sobre todo, dónde hay más festivos.

La Navidad está a la vuelta de la esquina, con sus festivos, vacaciones y toda la magia que rodea a estas fechas. Pero son muchos los que, no sin algo de ansiedad, se preguntan ya cuándo será la Semana Santa en 2026. Hacerse esta pregunta tiene sentido por varias razones: por un lado, porque anticiparse a la misma hace que los posibles viajes en estas fechas se puedan hacer con una mayor antelación y, por lo tanto, con un menor gasto; por otro lado, porque a diferencia de lo que ocurre con determinados festivos, la Semana Santa cambia de fecha cada año, razón por la cual los españoles nunca tenemos claro cuándo es.

No hay que esperar a ningún momento para saber cuándo será la Semana Santa: con tener un calendario en frente podemos calcularlo. Según la tradición católica, la Pascua ha de celebrarse el primer domingo posterior a la luna llena que sigue o coincide con el equinoccio de primavera. Y gracias a la ciencia, sabemos de sobra cuándo tendrá lugar esa luna llena y, por lo tanto, cuándo tiene lugar la semana sagrada para la religión católica, que recuerda el final de la vida de Jesús y su resurrección. Pero más que el aspecto religioso, seamos claros, a los españoles nos interesa lo que nos afecta directamente en términos prácticos, es decir, cuándo es festivos en Semana Santa.

Para esto hay que acudir al calendario laboral: los festivos nacionales se publicaron en octubre de 2025, por lo que podemos saber qué día es fiesta en todo el país. En 2026, como suele ocurrir el resto de años, el Viernes Santo es festivo en toda España, pero no el Jueves Santo, aunque sí es fiesta en la mayor parte de las comunidades autónomas. Otras eligen el Lunes de Pascua, el lunes posterior al Viernes Santo, y también los hay que optan por elegir los dos, por lo que disfrutan de una Semana Santa más larga que en otros territorios.

Los festivos de Semana Santa en 2026

2 de abril, Jueves Santo - Es festivo sólo en algunos territorios

3 de abril, Viernes Santo - Festivo nacional

6 de abril, Lunes de Pascua - Es festivo sólo en algunos territorios

¿Dónde es más larga (y más corta) la Semana Santa?

La Semana Santa más larga tiene lugar en las zonas en las que, además del Viernes Santo, han fijado los días 2 y 6 de abril como días festivos. Esto ocurre, en términos autonómicos, en Baleares, Euskadi, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra, por lo que los habitantes en estas cinco comunidades autónomas tienen, por defecto, cinco días seguidos de descanso, de jueves a lunes, ambos inclusive.

La mayoría de las comunidades autónomas, no obstante, tienen una Semana Santa de cuatro días. Algunos lo hacen por detrás —contando como días festivos sólo el Jueves y el Viernes Santo—, como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia; mientras que otros lo hacen por delante —contando como días festivos sólo el Viernes Santo y el Lunes de Pascua—, algo que ocurre únicamente en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Pero lo cierto es que en 2026, ninguna comunidad autónoma tiene como festivo único en Semana Santa el Viernes Santo, así que la más corta, a nivel regional, ya duraría cuatro días. Eso sí, habrá que acudir a los calendarios de festivos locales para consultar si en algún territorio específico se añade algún festivo por delante o por detrás, que alargue estos días de descanso.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.