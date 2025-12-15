Ahora

Con una fianza de 4 millones de dólares

Detenido Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, tras la muerte de sus padres en Los Ángeles

El contexto El director y la fotógrafa han sido hallados muertos en su casa de Los Ángeles. Según 'Los Angeles Times', no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Michele y Rob Reiner, junto a sus hijos Nick, Romy y JakeMichele y Rob Reiner, junto a sus hijos Nick, Romy y JakeReuters

La Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según ha informado este lunes la web 'TMZ', después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa

Noticia en ampliación

