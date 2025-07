El Gobierno aprueba la ampliación del permiso de maternidad y paternidad y la remuneración de 2 semanas de permiso parental

El Gobierno ha aprobado, en el último consejo de ministros del curso político, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 17 semanas, como anunció previamente, y la remuneración de dos semanas de permiso parental. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al consejo la extensión a 17 semanas del permiso por nacimiento y cuidados, no sin antes recordar que en 1980 "el permiso era de dos semanas para la madre y de dos días para el padre". De esta manera, quedan igualados los dos permisos —como ya venían siendo— pero aumentan una semana de las 16 en las que estaban ambos permisos desde que en 2021 se equiparó el de paternidad al de maternidad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "vivimos en la España del compromiso con la gente trabajadora" y ha adelantado que después del verano se trabajará en la "revalorización" del salario mínimo profesional (SMI), entre otras medidas. Con respecto a los permisos paternales, Díaz ha celebrado que se extienda "tres semanas" con respecto a lo que había hasta ahora, llegando a las 19 semanas con carácter retribuido.

"Y dos de esas semanas serán con carácter retroactivo", ha asegurado, en referencia a las dos semanas de permiso paternal que se añaden a la legislación, que afectará a todos los padres y madres de menores nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, que es cuando debería haber estado transpuesta la directiva europea que obliga a remunerar parte de estos permisos. La tercera medida aprobada es la extensión a 32 semanas de permiso para las familias monoparentales.

"Somos un Gobierno feminista", ha señalado la ministra, haciendo hincapié en que los "permisos de corresponsabilidad de hombres y mujeres" en España no son como los de otros países. Díaz también ha insistido en que los permisos de maternidad y paternidad en España estén retribuidos al 100%, mientras que en otros países no ocurre lo mismo —en Alemania, por ejemplo, se retribuye al 70%—.

De cara al nuevo curso, Díaz ha repetido "el compromiso" del Gobierno de "sumar una semana más para cumplir el acuerdo de Gobierno" de alcanzar las 20 semanas de permisos retribuidos, "ahora que hemos llegado a las 19 semanas". En los términos en los que se ha venido refiriendo la ministra en los últimos días, se deja claro que en un futuro próximo, lo máximo a lo que aumentará el permiso de maternidad y paternidad es a 18 semanas, que sumadas a las dos semanas de permiso parental retribuidas ya alcanzan las 20.

UGT: "Es positivo, pero insuficiente"

Al anunciar las medidas, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) han celebrado esta ampliación de los permisos, así como el carácter retributivo de la retribución del permiso parental de dos semanas —aunque, aseguran, este límite es "una mala noticia para aquellas personas trabajadoras con hijas e hijos menores de 8 años nacidos con anterioridad al 2 de agosto de 2024"—, si bien han subrayado que sólo da "una respuesta parcial" a las reivindicaciones sindicales.

"Desde UGT denunciamos además que el permiso parental regulado en el art.48 bis del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 49.g del Estatuto Básico del Empleado Público continua sin estar retribuido", ha indicado el sindicato. La retribución de estas dos semanas no implica remunerar dos de las ocho existentes, sino que se suma a las ocho semanas ya existentes del permiso parental, no retribuido, y que no parece que se vaya a retribuir a corto plazo.

El sindicato ha destacado la necesidad de este permiso retribuido al no circunscribirse al primer año de vida de la o el menor. Así pues, UGT ha exigido "la retribución de las 8 semanas de permiso parental para que este derecho sea efectivo y no se limite sólo a las personas trabajadoras que puedan permitírselo".

También el sindicato mayoritario de los funcionarios, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha considerado insuficiente la retribución de dos semanas del permiso y ha recordado las sentencias recientes que han dado la razón a varios trabajadores, tanto del sector privado como del público, en la remuneración de estos permisos.