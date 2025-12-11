Los expertos de Trabajo plantean subir el salario mínimo entre un 3,1% y un 4,7% para 2026

Los detalles Yolanda Díaz encargó formalizar dos propuestas para las cuantías, siendo quedando una exenta de tributar y otra aplicando el régimen marginal correspondiente.

El comité de expertos del Ministerio de Trabajo ha propuesto dos alternativas para el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026: un incremento del 3,1% manteniendo la exención tributaria, elevando el SMI a 1.221 euros mensuales, o un aumento del 4,7% si este comienza a tributar, alcanzando los 1.240 euros. Yolanda Díaz solicitó estas propuestas para cumplir con el 60% del salario medio neto. Los sindicatos CCOO y UGT sugieren un alza del 7,5% hasta 1.273 euros, sujeto a tributación, mientras que las patronales CEOE y Cepyme proponen un incremento del 1,5% hasta 1.202 euros.

El comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo ha planteado dos propuestas para la subida del salario mínimo interprofesional de cara al 2026. La primera, aumentar el SMI un 3,1% si sigue exento de tributación; la segunda, que sea de un 4,7% si comienza a tributar.

Según confirman a EFE fuentes de Trabajo, en el primero de los casos el SMI quedaría en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivaldría a 36,7 euros más que el actual. En cuanto al segundo caso, la subida sería de 55,6 euros hasta los 1.240 euros mensuales.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, había pedido a los expertos que formalizasen dos planteamientos de cuantías, quedando una exento de tributar y otra aplicando el tipo marginal que corresponda. El objetivo, que se cumpla con el 60% del salario medio neto.

El año pasado, con la subida del 4,4% que puso el SMI en 1.184 euros mensuales, Hacienda ya abogó por que comenzara a tributar. Trabajo, en ese sentido, se opuso y se saldó todo con una solución temporal en forma de exención para este ejercicio.

Trabajo convoca este comité para que dé una recomendación, habitualmente una horquilla de subida, que luego traslada a patronal y sindicatos. Sin embargo, la fijación del SMI es potestad del Gobierno y no requiere de negociación.

Diferencias entre sindicatos y patronal

Los sindicatos CCOO y UGT han avanzado que su propuesta es una subida del 7,5% hasta los 1.273 euros al mes y que pase a estar sujeto a la tributación correspondiente de IRP. Además, exigen un cambio legal para que el alza del SMI no se pueda absorber en pluses y complementos.

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme han propuesto un incremento del 1,5% para 2026 hasta llegar a los 1.202 euros brutos al mes en 14 mensualidades y que también comience a tributar.

La CEOE argumenta que con esa subida ya se ha superado el 60& del salario medio neto, según la Encuesta de Población Activa, y porque está en línea con la previsión para los empleados públicos para el próximo año.

