Ahora

Tras los escándalos

Sánchez se enroca y desoye a Sumar: no habrá ni elecciones ni remodelación de Gobierno

El contexto El pasado viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró en una entrevista Al Rojo Vivo que el Gobierno "así no puede seguir". "Toca un cambio profundo en el equipo de Gobierno", indicó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ni elecciones ni remodelación de Gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene intención de cumplir con las exigencias de Sumar, quien ante los casos sexuales y los de corrupción que salpican al PSOE, pidió una remodelación del Ejecutivo.

El pasado viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró en una entrevista Al Rojo Vivo que el Gobierno "así no puede seguir". "Es insoportable la corrupción y los puteros", señaló Díaz.

"Se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos. Toca actuar", aseguró tajante Díaz, quien añadió que "toca un cambio profundo en el equipo de Gobierno". Una cosa que, según dijo, ya se lo había comunicado a Pedro Sánchez. "Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo", dijo la ministra.

En cambio, en su comparecencia desde La Moncloa para hacer balance del curso político, Sánchez ha mostrado este lunes que no tiene ninguna intención de hacer caso a estas exigencias de Yolanda Díaz.

"A este país le renta este Gobierno", ha asegurado Sánchez, quien ha insistido en que van a "vamos a dar lo mejor de nosotros mismos en esta segunda mitad de la legislatura". "Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros de España", ha añadido.

Ministros a los que da las gracias lejos de los relevos que piden los ministros de Sumar. "Estoy profundamente agradecido de cada uno de los ministros, el mejor Gobierno que ha tenido este país. Mucho orgullo con este Gobierno", ha dicho.

Unas peticiones de Sumar que Sánchez dice respetar. El presidente del Gobierno ha asegurado que él escucha "con mucha atención a aquellos actores políticos, como es el caso de Sumar y la vicepresidenta del Gobierno, que lo que hacen con sus intervenciones es tratar de ayudar. Les presto atención, las escucho, las valoro y las respeto".

En su partido también creen que no se puede continuar así. "Yo no lo haría", ha comentado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Pero sobre la falta o no de apoyos parlamentarios, Sánchez ha dicho que no es lo más importante. "Lo importante es que haya paz social y paz territorial", ha señalado.

Así, ha prometido que habrá reuniones con los partidos que lo piden, como ha hecho ERC este lunes. Sobre esta reunión, Sánchez ha dicho que "este Gobierno nos reunimos a diario, interlocutamos a diario. Y lo hacemos por convicción y por necesidad. Somos un gobierno en minoría parlamentaria".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Balance político de 2025 | Sánchez intenta dar carpetazo a la crisis por corrupción y acoso sexual señalando a la derecha: "No vamos a aceptar lecciones"
  2. Así ha sido la comparecencia de Salomé Pradas en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados
  3. Alvise Pérez habría pagado 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del agitador ultra por las universidades públicas
  4. Sánchez anuncia un abono único de transportes con tarifa plana para todo el país: "Costará 60 euros al mes para adultos y 30 para jóvenes"
  5. Última hora de la borrasca Emilia | La borrasca Emilia deja rescates, calles anegadas en Orihuela y Totana y alerta de la CHE por el riesgo de crecidas
  6. Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y a su mujer en su casa de Los Ángeles tras ser apuñalados