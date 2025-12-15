Las afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama responden a Moreno después de que minimice la gravedad de la crisis: "No te sale en dos días"

Los detalles El presidente autonómico dijo en la presentación de su libro que la crisis de los cribados había afectado a una treintena de mujeres, cuando AMAMA estima que fueron más de 2.300.

Las mujeres andaluzas afectadas por errores en el cribado de cáncer de mama han expresado su indignación tras las declaraciones de Juanma Moreno, quien minimizó el problema afirmando que solo una treintena de mujeres habrían desarrollado un tumor. Moreno señaló que, de 2.713 casos problemáticos, el 99% no presentaban lesiones tumorales, pero 23 mujeres no recibieron diagnóstico a tiempo. Afectadas como María Fernández y Anabel Cano han compartido sus experiencias, criticando la falta de diagnóstico oportuno. La asociación AMAMA estima que más de 2.300 mujeres no fueron llamadas para una segunda prueba tras hallazgos dudosos, vinculando tres muertes a estos fallos. La crisis provocó la dimisión de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, y Moreno anunció una campaña para revisar los casos pendientes.

Nuevo enfado entre las mujeres andaluzas afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama, tras las palabras de Juanma Moreno, que durante la presentación de su libro dijo que la crisis "solo" habría tenido consecuencias para una treintena de mujeres, que son las que habrían desarrollado un tumor.

"De medio millón de cribados que hacemos al año tuvimos un problema con 2.713 personas. Afortunadamente, el 99% no tenían lesiones tumorales", afirmó el presidente de la Junta, que añadió que 23 mujeres que sí tenían un tumor y que no recibieron diagnóstico alguno.

Algunas de las afectadas le han respondido este lunes, indignadas por la minimización del problema que ha hecho su presidente autonómico. María Fernández ha declarado que "hace dos años no tenía nada y ahora un cáncer avanzado" y ha apuntado que "eso no te sale en dos días".

Anabel Cano ha mostrado la falta de movilidad de su brazo y ha indicado que "no sube más por una mastectomía provocada por un fallo en el cribado". "He estado un año esperando, viviendo con un cáncer sin saberlo", ha reprochado.

Según la asociación AMAMA, encargada de destapar el fallo del sistema de cribado andaluz y de exigir responsabilidades, estima que hay más de 2.300 mujeres afectadas por no haber sido llamadas a una segunda prueba, pese a tener "hallazgos dudosos" en el cribado.

Algunas de ellas acabaron siendo diagnosticadas meses después de la prueba. Además, vincula la muerte de tres mujeres con estos fallos de diagnóstico.

Esta crisis derivó en la dimisión de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández. Moreno también anunció una campaña masiva para realizar las pruebas a todas las mujeres que tenían "hallazgos dudosos" y que no habían sido contactadas para una revisión.

