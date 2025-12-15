Ahora

Consecuencias del cáncer

Las afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama responden a Moreno después de que minimice la gravedad de la crisis: "No te sale en dos días"

Los detalles El presidente autonómico dijo en la presentación de su libro que la crisis de los cribados había afectado a una treintena de mujeres, cuando AMAMA estima que fueron más de 2.300.

Nuevo enfado entre las mujeres andaluzas afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama, tras las palabras de Juanma Moreno, que durante la presentación de su libro dijo que la crisis "solo" habría tenido consecuencias para una treintena de mujeres, que son las que habrían desarrollado un tumor.

"De medio millón de cribados que hacemos al año tuvimos un problema con 2.713 personas. Afortunadamente, el 99% no tenían lesiones tumorales", afirmó el presidente de la Junta, que añadió que 23 mujeres que sí tenían un tumor y que no recibieron diagnóstico alguno.

Algunas de las afectadas le han respondido este lunes, indignadas por la minimización del problema que ha hecho su presidente autonómico. María Fernández ha declarado que "hace dos años no tenía nada y ahora un cáncer avanzado" y ha apuntado que "eso no te sale en dos días".

Anabel Cano ha mostrado la falta de movilidad de su brazo y ha indicado que "no sube más por una mastectomía provocada por un fallo en el cribado". "He estado un año esperando, viviendo con un cáncer sin saberlo", ha reprochado.

Según la asociación AMAMA, encargada de destapar el fallo del sistema de cribado andaluz y de exigir responsabilidades, estima que hay más de 2.300 mujeres afectadas por no haber sido llamadas a una segunda prueba, pese a tener "hallazgos dudosos" en el cribado.

Algunas de ellas acabaron siendo diagnosticadas meses después de la prueba. Además, vincula la muerte de tres mujeres con estos fallos de diagnóstico.

Esta crisis derivó en la dimisión de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández. Moreno también anunció una campaña masiva para realizar las pruebas a todas las mujeres que tenían "hallazgos dudosos" y que no habían sido contactadas para una revisión.

