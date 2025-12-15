Ahora

Las horas bajas del Gobierno

Rufián pide una reunión "cara a cara" con Sánchez para que explique qué planea hacer con el Gobierno: "Que deje de dar pena, no cuela"

¿Qué ha dicho? "Muchos de nosotros no queremos que (Santiago) Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día", asegura Rufián, que pide a Sánchez que le diga qué piensa hacer para regenerar el PSOE y el Gobierno.

El diputado de ERC Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este lunes una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique a la cara a su formación qué piensa hacer para regenerar el PSOE y el Gobierno y se ha preguntado si continuar en esta situación es bueno.

En declaraciones a los medios en la Cámara baja, ha dicho que, como a cualquier progresista, se le presenta un dilema frente a lo que está pasando con los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al Ejecutivo y al partido socialista.

"Muchos de nosotros no queremos que (Santiago) Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día", ha añadido.

Ha dicho que los protagonistas son los mismos y las tramas se multiplican, por lo que ha pedido al Gobierno que deje de pensar que todo es una conspiración y que "deje de dar pena" porque "no cuela", y que no utilice el "y tú más" porque es un "yo también".

El portavoz republicano ha pedido a Sánchez que más allá de la "grandilocuencia" de las medidas que pueda anunciar hoy, de las crisis de Gobierno o los vídeos de Tik Tok, se reúna con su formación para que les explique qué piensa hacer.

Ha agregado que, más allá de la ofensiva judicial y mediática que lleva tiempo denunciando, aquí "se han encontrado cosas" y no se puede pedir a la izquierda del PSOE que "haga de paracaídas y trague con todo".

Se ha preguntado además si es bueno aguantar para que -ha dicho- así no llegue la derecha y la ultraderecha, porque la otra pregunta es cuánto más se "infla" a estas formaciones con la permanencia de esta situación.

