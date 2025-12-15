El PP se persona como acusación en la trama Leire e insta a Yolanda Díaz a "provocar" la remodelación del Gobierno dimitiendo

Los detalles La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que su formación "no va a permanecer impasible" y ha solicitado ser parte del proceso judicial en el que están involucrados Leire Díez, el expresidente de la SEPI y Antxon Alonso.

El Partido Popular ha decidido personarse como acusación en la trama de amaños de contratos en la que están implicados miembros del PSOE, como Leire Díez y Vicente Fernández. Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, ha criticado al presidente Pedro Sánchez, instándolo a dar explicaciones sobre lo que considera corrupción y machismo en su Gobierno. Además, Gamarra ha instado a los ministros del partido Sumar a dimitir si están incómodos con la situación, sugiriendo que su renuncia podría forzar una remodelación del Ejecutivo. Según Gamarra, mientras Sumar no rompa con el PSOE, sus ministros seguirán siendo cómplices del deterioro gubernamental.

"El Partido Popular no va a permanecer impasible. El PP se ha personado en la 'trama Montero' que afecta al expresidente de la SEPI, la incombustible Leire y Servinabar" ha detallado Gamarra en una comparecencia que ha celebrado en la sede nacional del PP tras la rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de la acción del Ejecutivo en este 2025.

En la comparecencia ofrecida por Gamarra, que se ha producido acto seguido de la rueda de prensa de balance del año del presidente Pedro Sánchez, la dirigente 'popular' ha afirmado que el líder del Ejecutivo debe "dar explicaciones de lo que él llama errores" pero que, en realidad, son "corrupción y machismo".

"Si los ministros de Sumar están incómodos, que dimitan"

"No estamos ante una crisis de Gobierno, sino viviendo en directo la descomposición de todo un Gobierno", ha afirmado Gamarra, que no ha dejado la oportunidad de cargar directamente contra Sumar, cuya líder, la vicepresidenta Yolanda Díaz, instó a Sánchez el pasado viernes en Al Rojo Vivo a llevar a cabo una "remodelación profunda" del Gobierno.

Gamarra ha pedido a Díaz que "si sus ministros están incómodos" ante los casos de corrupción y acoso sexual en el PSOE, "dimitan" para forzar esa remodelación: "Son tan cómplices y responsables como Pedro Sánchez salvo que dejen de ir de boquillas y empiecen a dar explicaciones".

Ese cambio, argumenta Gamarra, "está al alcance de los ministros de Sumar", ya que lo pueden "generar" presentando su dimisión si Sánchez no toma la iniciativa para renovar su Gabinete. Por ello, Gamarra señala que, mientras Sumar no rompa con el PSOE, sus ministros "no solo serán cómplices de este deterioro, sino que se están beneficiando de él".

