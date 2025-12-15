Ahora

Caso Leire Díez

El PP se persona como acusación en la trama Leire e insta a Yolanda Díaz a "provocar" la remodelación del Gobierno dimitiendo

Los detalles La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que su formación "no va a permanecer impasible" y ha solicitado ser parte del proceso judicial en el que están involucrados Leire Díez, el expresidente de la SEPI y Antxon Alonso.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.EP
Génova mueve ficha para intentar dar jaque mate al Gobierno. Tras el estallido de la trama de amaños de contratos en los que están investigados la fontanera del PSOE, Leire Díez, Antxon Alonso, exsocio de Santos Cerdán, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, el Partido Popular se personará en la causa como acusación, según ha adelantado según ha anunciado la vicesecretaria general de Regeneración Institucional de la formación, Cuca Gamarra.

"El Partido Popular no va a permanecer impasible. El PP se ha personado en la 'trama Montero' que afecta al expresidente de la SEPI, la incombustible Leire y Servinabar" ha detallado Gamarra en una comparecencia que ha celebrado en la sede nacional del PP tras la rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de la acción del Ejecutivo en este 2025.

En la comparecencia ofrecida por Gamarra, que se ha producido acto seguido de la rueda de prensa de balance del año del presidente Pedro Sánchez, la dirigente 'popular' ha afirmado que el líder del Ejecutivo debe "dar explicaciones de lo que él llama errores" pero que, en realidad, son "corrupción y machismo".

"Si los ministros de Sumar están incómodos, que dimitan"

"No estamos ante una crisis de Gobierno, sino viviendo en directo la descomposición de todo un Gobierno", ha afirmado Gamarra, que no ha dejado la oportunidad de cargar directamente contra Sumar, cuya líder, la vicepresidenta Yolanda Díaz, instó a Sánchez el pasado viernes en Al Rojo Vivo a llevar a cabo una "remodelación profunda" del Gobierno.

Gamarra ha pedido a Díaz que "si sus ministros están incómodos" ante los casos de corrupción y acoso sexual en el PSOE, "dimitan" para forzar esa remodelación: "Son tan cómplices y responsables como Pedro Sánchez salvo que dejen de ir de boquillas y empiecen a dar explicaciones".

Ese cambio, argumenta Gamarra, "está al alcance de los ministros de Sumar", ya que lo pueden "generar" presentando su dimisión si Sánchez no toma la iniciativa para renovar su Gabinete. Por ello, Gamarra señala que, mientras Sumar no rompa con el PSOE, sus ministros "no solo serán cómplices de este deterioro, sino que se están beneficiando de él".

