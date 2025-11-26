Ahora

CASO SIN RESOLVER

El "ni confirmo ni desmiento" de 'El Portugués' deja la resolución del crimen de Maritrini y su bebé de 13 meses a espera del drenaje de una balsa

El contexto En 1987, presuntamente, asesinó a su mujer y su bebé y las hizo desaparecer introduciéndolas en un coche que sumergió en un estanque en Asturias.

La Policía Nacional ha interrogado hasta en dos ocasiones a Antonio da Silva, 'El Portugués', el principal sospechoso del asesinato de su mujer 'Maritrini' -María Trinidad Suardíaz-y de su bebé de trece meses, Beatriz. Sin embargo, como durante toda la investigación, se ha negado a colaborar a pesar de que, por su edad -81 años- y su estado de salud, es complicado que ingrese en prisión. "Ni confirmo ni desmiento", es lo único que ha dicho y lo ha hecho en francés, ya que vivió durante muchos años en el país vecino.

Los hechos por los que se le investigan tuvieron lugar en 1987, cuando presuntamente asesinó a las dos y las hizo desaparecer metiéndolas en un coche que, supuestamente, sumergió en la balsa de una vieja mina de Berbes (Asturias). Precisamente allí, los GEO localizaron dos vehículos y esperaban saber si en alguno de ellos estaban los cuerpos antes de drenar el estanque. La indignación de los investigadores es máxima.

Una vida de delitos

Lejos de ser un afable anciano de 81 años que vive en una residencia de Zamora, Antonio da Silva ha sido una persona muy violenta que ha cometido delitos como agresión sexual y secuestro. Igualmente, ha estado en la cárcel en dos países distintos: Francia y Suiza. Asimismo, ha utilizado dos nombres -Mauricio Ramos y Antonio da Silva- y dos apodos -'El portugués' y 'Medio hombre'- a lo largo de su vida.

También son dos las esposas que ha tenido. La primera le abandonó y Suardíaz le denunció por malos tratos antes de dar a luz. Entró en prisión, pero salió antes del juicio, justo cuando 'Maritrini' había dado a luz. Le convenció de volver a estar juntos, ella accedió y nunca más se volvió a saber nada ni de ella, ni del bebé.

Al presunto asesino se le llegó a detener en 2018, pero quedó en libertad por falta de pruebas. En ese momento volvió a Portugal y se le perdió la pista hasta hace un año, cuando se le localizó en Zamora viviendo como un sintecho. Fueron los servicios sociales los que decidieron ingresarle en la residencia donde vive y guarda silencio.

Por tanto, todo hace prever que para saber más acerca de este caso habrá que esperar a que drenen dicha balsa.

