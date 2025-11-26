Agentes del ICE detienen a la excuñada de la portavoz de la Casa Blanca cuando iba a recoger a su hijo

Los detalles Se trata de Bruna Caroline Ferreira, originaria de Brasil, pero quien lleva 27 años en EEUU bajo un programa de protección a inmigrantes que ha eliminado el propio Trump.

La excuñada de la portavoz de Trump ha sido arrestada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) del propio presidente de Estados Unidos. La han detenido, además, cuando iba a recoger al hijo que tiene con el hermano de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Se trata de Bruna Caroline Ferreira, originaria de Brasil, pero quien lleva 27 años en Estados Unidos bajo un programa de protección a inmigrantes que ha eliminado Donald Trump. Desde que nació, el sobrino de Leavitt ha vivido en New Hampshire con su padre, y su madre no mantiene contacto con ella desde hace muchos años, según ha publicado la 'CNN' y se ha hecho eco EFE

Esta misma fuente ha indicado al portal que Ferreira fue arrestada en Revere (Massachusetts) por las autoridades de inmigración bajo sospecha de haber cometido una agresión, aunque no dio más detalles al respecto. Actualmente, la mujer permanece bajo custodia en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana, pendiente de ser deportada.

Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, ha creado una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos legales, y en ella afirma que Ferreira llegó a EEUU en 1998 y mantuvo su estatus legal gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El DACA, creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), postergó la deportación de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

Por su parte, el abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, rechazó que su cliente tenga antecedentes penales y aseguró además que la detenida fue arrestada en su vehículo sin orden judicial y que se encontraba en proceso de obtener su residencia permanente.

