Mazón sigue sin aclarar dónde estaba el día de la DANA y da la enésima versión: "Tenía el teléfono en la mochila"

¿Qué ha dicho? El presidente en funciones de la Comunidad Valenciana ha intentado justificarse asegurando que, aunque puede que "no escuchase" la llamada", estuvo "pendiente proactivamente".

Carlos Mazón justificó no haber atendido dos llamadas de la exconsellera Salomé Pradas durante la DANA, argumentando que su móvil estaba en la mochila y no las escuchó. En la comisión del Congreso, Águeda Micó de Compromís cuestionó su gestión y su falta de respuesta. Mazón explicó que estaba realizando otras llamadas y devolvió la llamada a Pradas a las 19:43. Se desvinculó de la responsabilidad de enviar el mensaje de ES-Alert, señalando que no le correspondía autorizarlo. Ante críticas por no aclarar su ubicación y acciones durante la crisis, Mazón defendió su actuación y desvió responsabilidades hacia el Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Carlos Mazón ha justificado que no atendió las dos llamadas que hay registradas de la exconsellera Salomé Pradas a las 19:10 horas el día de la DANA, señalando que a lo mejor no las escuchó porque "tenía el móvil en la mochila".

Así ha respondido a la pregunta que la diputada de Compromís, Águeda Micó, le ha hecho en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. "¿Por qué a las 19:10 horas te llama Pradas y no respondes? Te llama dos veces", le ha señalado.

Mazón ha explicado que en ese momento, cuando ya había salido de El Ventorro, "estaba andando y tenía el móvil en la mochila", y que a lo mejor por eso no la escuchó. No obstante, en otro momento ha mantenido que "durante todo ese tiempo estaba haciendo llamadas". Y, precisamente por eso, porque debía de estar hablando con otra persona, "era difícil" que cogiera la que le hizo Pradas.

"No atender a una llamada de 20 y tantas que hice no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No significa apagar el teléfono", se ha defendido el dimitido presidente valenciano, quien devolvió la llamada a Pradas a las 19:43.

Por otro lado, se ha desvinculado de ser el responsable de enviar el mensaje de ES-Alert. Mazón ha defendido que Pradas "nunca se negó a mandar el mensaje" ni le "solicitó consulta para que lo mandara" porque eso no le "corresponde" a él.

Belarra le ha recordado que ella ha sido ministra del Gobierno de España, pidiéndole que "no nos tome por tontos", cuando se desvincula de dar el visto bueno a mandar ese mensaje. Una indicación a la que él ha respondido explicando que en ningún momento "se solicitó mi autorización para el envío"."Se envió cuando los mandos operativos lo consideraron necesario", ha asegurado, señalando que había "técnicos con más de 30 años de experiencia".

Una aclaración con la que ha dado a entender que no debía tomar decisiones quien "no tiene la capacitación profesional" y "no solamente por normativa ni por competencia" sino porque así lo dice el plan de emergencias e inundaciones.

Además, ha recalcado que, aunque puede que no escuchase la llamada, estuvo "proactivamente pendiente", intentando justificarse así ante la presión de Belarra.

Durante la comisión, Águeda Mico, ante las "diferentes versiones que ha dado", ha querido saber "dónde estaba" ese día entre las 19:00 y las 20:00 horas. "He tenido que hacer frente a muchos bulos", ha respondido Mazón, sin concretar. "Desde el Palau me fui al CECOPI", ha seguido insistiendo, sin aclarar nada más.

Unas respuestas que han provocado que diputadas como Idoia Sagastizabal, del PNV, le recriminen que con eso no está respondiendo a las preguntas. "¿Por qué no reaccionó?", ha insistido ella haciendo referencia al aluvión de mensajes y vídeos que había en los WhatsApp. "Creo que no está aclarando las cosas y lo que acaba de hacer es señalar a otros y eludir su propia responsabilidad", ha destacado.

Carlos Mazón se ha defendido recalcando que él ha sido "el único" que ha hecho autocrítica. Sin embargo, sigue utilizando el argumentario que leyó en la comisión de Les Corts con el que intenta desviar las responsabilidades, tanto al Gobierno central como a la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Ojalá hubieran llegado antes las fuerzas de seguridad del Estado", ha dicho, obviando que enviaron la alerta a la población cuando ya había decenas de muertos.

