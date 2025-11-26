Isabel Olmos, tras la enésima mentira de Mazón sobre el día de la DANA: "Su palabra está ya carente de toda credibilidad"

La subdirectora de 'Levante-EMV' se muestra harta de tener que desmentir constantemente al president en funciones y subraya que es importante conocer la verdad de dónde estaba el día de la DANA porque, en esas horas, "no estuvo presente en la gestión" de la emergencia.

El martes se conoció una nueva versión sobre qué hizo Carlos Mazón durante la hora en la que permaneció desaparecido en la DANA. Fuentes del PP de la Comunitat Valenciana dijeron al diario 'Levante-EMV' que Maribel Vilaplana acompañó a Mazón en coche hasta el Palau de la Generalitat.

Una versión que, de nuevo, contradice a los argumentos del president en funciones, que defendió que había ido andando desde 'El Ventorro' hasta la Generalitat.

Isabel Olmos, subdirectora de 'Levante-EMV', ha mostrado su hartazgo en Más Vale Tarde por tener que estar constantemente desmintiendo lo que dice el president en funciones y ha asegurado que "la palabra de Carlos Mazón está ya carente de toda credibilidad".

"Me hace mucha gracia cuando Mazón dice estar harto de desmentir... Es muy sencillo, si explica de 'pe' a 'pa' dónde está cada minuto del que le estamos reclamando los medios de comunicación, se acaban los dimes y diretes", ha expresado.

La periodista ha recordado que la primera versión que dio Mazón es "que estaba a las 17:00 trabajando en el Palau", algo que ahora "sabemos que no es verdad".

"Las versiones se han ido modificando y los periodistas estamos un poquito hartos de desmentir como si fuéramos unos verificadores de fake news, nada más que al president", ha añadido.

Olmos considera que "en las próximas semanas, cuando la jueza empiece a recabar los testimonios de los escoltas y más personal, se sabrá la verdad" sobre qué hizo Mazón hasta que a las 20:00 horas llegó al Palau y ha insistido en la importancia de conocer la verdad.

"La responsabilidad la tiene el expresident de la Generalitat, que desde las 15:00 hasta las 20:00 horas no estuvo presente en la gestión" de la emergencia que dejó 229 fallecidos en Valencia, ha subrayado.

