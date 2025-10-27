Más Vale Tarde hace el recorrido de Mazón el día de DANA: casi 15 minutos en ir de El Ventorro al parking y luego al Palau

La nueva información que ha salido a la luz revela que Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta un parking, tras comer juntos durante casi cuatro horas en 'El Ventorro', mientras que Valencia se inundaba por la DANA.

Carlos Mazón continúa mintiendo sobre lo que hizo el día de la DANA durante las horas que estuvo desaparecido mientras Valencia se inundaba por la DANA, una catástrofe que se llevó por delante 229 vidas.

La nueva información que ha salido a la luz sobre este día muestra que el president de la Generalitat omitió un dato relevante sobre su comida en 'El Ventorro', y es que, al salir del restaurante, no fue directamente al Palau de la Generalitat. Mazón decidió acompañar primero a la periodista Maribel Vilaplana a un parking.

Antes de darse a conocer esta información, el president desgranaba el recorrido que, según él, realizó desde el restaurante hasta la sede del Ejecutivo autonómico. Pero ese paseo que describió, calle a calle, son tan solo 11 minutos. Además, en el camino que el describió no se incluye su parada al parking.

Más Vale Tarde ha querido saber cuánto tiempo se tarda exactamente en realizar el recorrido que realmente hizo Mazón el día de la DANA, pasando por el parking hasta el que acompañó a Maribel Vilaplana.

En total, Pedro Martín, el periodista que ha hecho este recorrido, ha tardado 14:40 minutos en llegar hasta el Palau. Un camino que ha emprendido comenzando desde El Ventorro y pasando después por el parking.

Un año después de la DANA, todavía sigue siendo un misterio qué fue lo que hizo Mazón antes de llegar al Palau, y es que existen todavía algunos vacíos en su historia. En concreto, desde las 18:45 a las 19:45, minutos en los que murieron 80 personas.

