Dos "menús concertados" por 165 euros pagados por el PP valenciano: el ticket de la comida de Mazón en 'El Ventorro'

Duplicado del ticket de la comida de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Los detalles La factura no indica a qué hora fue emitida ni detalla los platos o bebidas que tomaron Mazón y Vilaplana el día de la DANA.

Carlos Mazón y Maribel Vilaplana comieron en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024, en un encuentro cuyo coste de 165 euros fue asumido por el Partido Popular valenciano. La factura del evento, proporcionada por el dueño del restaurante, Alfredo Romero, a la jueza Nuria Ruiz Torraba, no especifica detalles como las bebidas o platos consumidos, ni la hora exacta de emisión. Vilaplana declaró que Mazón recibió llamadas durante la comida, pero Romero afirmó que ambos estuvieron solos en un pequeño reservado, lo que pone en duda la posibilidad de que Vilaplana no escuchara las conversaciones. La factura confirma que el gasto fue cargado al Partido Popular y no a la Generalitat, como Mazón había declarado anteriormente.

Carlos Mazón y Maribel Vilaplana comieron en 'El Ventorro' el día de la DANA dos "menús concertados" que sumaron un total de 165 eurosy que corrieron a cargo del Partido Popular valenciano. Así lo refleja la factura proporcionada por el dueño del establecimiento a la jueza Nuria Ruiz Torraba, y al que ha tenido acceso laSexta.

El papel constata la comida el 29 de octubre de 2024 entre el entonces president de la Generalitat Valenciana y la periodista, aunque no detalla la hora en la que fue emitido. Tampoco desglosa, por ejemplo, qué bebidas tomaron o los platos que componían ese "menú concertado", pese a que la magistrada pidió concretamente la comanda.

Alfredo Romero, propietario del restaurante, ha entregado este miércoles el ticket a petición de la jueza de Catarroja que instruye el caso. La magistrada requirió a Romero tanto el ticket como fotografías del reservado en el que comieron Mazón y Vilaplana después de que la declaración del dueño contradijera algunos datos que dio Vilaplana anteriormente.

Concretamente, la periodista afirmó en sede judicial que Mazón recibió llamadas durante el encuentro, pero que no pudo escuchar sus conversaciones porque se levantaba a hablar a otro lado de la sala.

Por su parte, Romero indicó que estuvieron solos en un reservado de apenas tres metros cuadrados y que él nunca vio a Mazón salir del salón para hablar. Con este testimonio, se podía considerar difícil que Vilaplana no escuchase nada.

Sobre la comida, Vilaplana aseguró que tomaron vino, pero nada más. Tanto el president en funciones como ella, añadieron que salieron del restaurante sobre las 18:30 horas. Sin embargo, la factura entregada a la jueza no da muchos detalles que verifiquen o contradigan estas afirmaciones.

Solamente confirma que el cargo se hizo al Partido Popular y no a la Generalitat, como dijo Mazón en sus comparecencias parlamentarias.

La magistrada también ha pedido el ticket del aparcamiento en el que Vilaplana dejó su coche aquel día, para corroborar las horas de las que ha hablado la periodista. Tiene la vista puesta en verificar su declaración y averiguar qué hizo Mazón desde las 18:30 a las 19:43 horas, cuando volvió a hablar con su entonces consellera de Interior, Salomé Pradas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.