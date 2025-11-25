Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau el día de la DANA una hora después de salir de 'El Ventorro'

Los detalles El diario Levante ha publicado que, según fuentes del PP, en torno a las 20.00 horas del día de la DANA, el ahora president en funciones de la Generalitat se bajó del coche de la periodista en las cercanías de la sede presidencial y entró solo en el edificio. Según declaró Vilaplana, la comida terminó a las 18.45.

El misterio sobre lo que hicieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana durante la DANA sigue sin resolverse. Se ha confirmado que Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47, coincidiendo con el tiempo en que Mazón no respondió a las llamadas de Salomé Pradas sobre el envío del ES-Alert. Aunque Vilaplana declaró que ambos llegaron al parking antes de las 19:00 y se despidieron tras una breve charla, queda un lapso de 50 minutos sin explicación. Mazón afirmó que caminó al Palau, pero el diario Levante sugiere que Vilaplana lo llevó en coche, cuestionando la veracidad de sus declaraciones.

Ya no saben qué contarnos para no explicar con claridad qué hicieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana cuando salieron de la ya famosa comida en El Ventorro el día de la DANA. Este martes hemos sabido la hora a la que Vilaplana pagó el ticket del parking el día de la DANA: a las 19.47 de la tarde.

Vilaplana admitió que llegaron al parking antes de las 19.00 y hoy sabemos que no salió de allí hasta las 19.47. Esos son justo los minutos en los que Mazón no contestó a las llamadas de Salomé Pradas para avisarle del envío del ES-Alert a los móviles.

Entonces, ¿qué pasó en la hora perdida de Mazón? Opción A: estuvieron una hora hablando para despedirse en la puerta del aparcamiento mientras los valencianos se ahogaban. Opción B: sí entró en el parking con Vilaplana y ahí no había cobertura. Opción C: iba andando hacia el Palau y llevaba el móvil en la mochila como él mismo dijo. Opción D: estuvo en otro lugar que desconocemos.

Pero ahora resulta que no es ninguna de las opciones anteriores. Desde el PP de la Comunitat Valenciana le han dicho al diario Levante-EMV que Vilaplana llevó a Mazón en coche hasta el Palau. Las mentiras se acumulan para no contestar a la única pregunta: ¿Qué hizo Mazón que no nos quiere contar?

¿Qué hizo Mazón durante esa hora?

Es una de las grandes preguntas para saber por qué Mazón estuvo desaparecido durante las horas críticas en las que estaban muriendo gente. Ahora, gracias a los datos de la tarjeta bancaria de Vilaplana y los datos del parking, sabemos que Vilaplana sacó el coche a las 19:47. Según su declaración, ambos abandonaron El Ventorro una hora antes y pasearon hasta el parking en un trayecto de apenas cinco minutos charlando, entre otras cosas, de fútbol.

Por tanto, la gran pregunta es qué hicieron en esos 50 minutos. Según le contó Vilaplana a la jueza, después de estar un rato en la puerta, ella bajó a su coche y desde que se despidió del president hasta que salió pasaron unos 15 minutos.

Un lapso de tiempo de 50 minutos que coincide con un Mazón desaparecido que ignoró dos llamadas de Salomé Pradas y que no contestó hasta las 19:34, es decir, apenas diez minutos antes de que Vilaplana sacase su coche del parking.

Por tanto, no sabemos de qué estuvo pendiente Mazón en este tiempo, porque como él mismo reconoció, no escuchó esas llamadas. "No sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento", declaró ante el Congreso el president en funciones.

Esa hora, las 19:47, también coincide con la llegada de Mazón al Palau. Llegó a las 20.00 de la tarde y desde el parking hasta allí se tardan 12 minutos a pie. Según dijo en el Congreso, al salir del parking se fue andando al Palau.

Pero esto sería otra nueva mentira. Porque según desvela el diario Levante, Vilaplana habría llevado en coche a Carlos Mazón hasta el Palau de la Generalitat. Algo que deja en entredicho si realmente Mazón entró o no a ese parking.

