Teresa Peramato logra el 'triple check' de Feijóo: experiencia, no venir de la política y el aval del CGPJ

Los detalles En una situación inédita, este miércoles los 20 vocales y la presidenta del CGPJ han votado a favor del nombramiento de la fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal como nueva fiscal general del Estado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó tres requisitos para el nuevo fiscal general del Estado tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, quien dimitió tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Feijóo exigió que el sucesor tuviera más de 20 años de experiencia, el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no haber ocupado cargos políticos recientemente. Teresa Peramato, la nueva fiscal, cumple con estos requisitos. Con 35 años de carrera, ha destacado en la lucha contra la violencia machista y cuenta con el respaldo unánime del CGPJ para asumir el cargo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió tres requisitos para el sustituto o sustituta de Álvaro García Ortiz al frente de la fiscalía general del Estado. Tres requisitos que cumple Teresa Peramato, la nueva fiscal: experiencia, no venir de la política y el aval del Consejo General del Poder Judicial.

Este lunes Álvaro García Ortiz presentó su renuncia tan solo días después de que el Tribunal Supremo le condenara el pasado jueves a dos años de inhabilitación y una multa por un delito de revelación de datos reservados sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien además tendrá que indemnizar.

Ese mismo día, el líder del PP exigió al Gobierno de Sánchez varios requisitos para su sustituto. "Que el nuevo fiscal general del Estado sea, primero, un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión. Segundo, que cuente con el aval del CGPJ con un informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto. Y tercero, que no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores. Esto ya es una obligación legal", pidió Feijóo en una rueda de prensa.

Lo cierto es que Peramato cumple con los tres requisitos. Fiscal de carrera, lleva 35 años de ejercicio a sus espaldas y una trayectoria muy ligada a la lucha contra la violencia machista. En 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y en 2021 fue promovida a la categoría de Fiscal de Sala y nombrada fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Desde el pasado mes de enero es fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Por otro lado, desde este miércoles, Peramato tiene el aval del Consejo General del Poder Judicial. El Pleno del Consejo ha dado su visto bueno por unanimidad a la propuesta del Gobierno de nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Además, ha comunicado que Peramato "reúne los méritos" para ocupar el puesto que dejó este lunes Álvaro García Ortiz tras presentar su renuncia.

Cabe recordar que el informe del CGPJ sobre el nombramiento de Peramato no es vinculante pero es relevante, más teniendo en cuenta que su último informe era contrario al nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, siendo la primera vez que el órgano colegiado se posicionaba en contra de un candidato presentado por Moncloa. De esta manera, Pemarato cumple con los tres requisitos de Feijóo. Triple Check. Otra cosa es si el PP la acabará apoyando.

