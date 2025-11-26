Ahora

En la memoria del emérito

Juan Carlos I dice no arrepentirse ni tener remordimientos y achaca su salida del trono a una "abdicación física"

¿Por qué es importante? El rey emérito ha concedido una entrevista a 'France 3' en la que ha dicho que, si volviera a empezar, tendría más cuidado: "Sí, por supuesto".

Imagen del rey emérito Juan Carlos I durante una de las regatas de Sanxenxo

Juan Carlos I ha hablado sin miramientos en una entrevista en 'France 3'. El rey emérito ha abordado su relación con Franco, su reinado y sí, también su exilio. Lo ha hecho, además, después de que 'Reconciliación', su libro de memorias, fuera publicado a principios de este mes en Francia. Para su publicación en España habrá que esperar hasta diciembre.

En un momento de la entrevista, el periodista le ha preguntado por lo que pesa más en la balanza. "¿Fueron los 'regalos' o los asuntos del corazón?", ha planteado, a lo que el rey emérito ha cuestionado: "¿Lo peor?". Y tras la respuesta afirmativa, ha dicho: "Creo que en España, el dinero es más importante que...", y ha agregado, "pero todo es malo".

Tras esto, el entrevistador le ha señalado una frase de su libro, "un rey no es un linaje", y le ha cuestionado si era consciente de que un rey está bajo constante observación y debe ser siempre un modelo a seguir. Ante esto, Juan Carlos I ha recordado una frase que su padre le decía de pequeño: "Rey, recuerda, incluso en el baño te ven". "De mayor entendí lo que quería decir", ha agregado.

Sobre si a veces lo ha olvidado, el rey emérito no ha dudado en responder con un claro "sí". Y, a continuación, ha asegurado que no se arrepiente. En cuanto a si ha tenido remordimiento, ha dicho: "No, no era tanto para tenerlos...". Sin embargo, a si tendría más cuidado si volviera a empezar ha dado otra respuesta: "Sí, por supuesto".

Una abdicación "física"

El entrevistador también ha remarcado que "después de estos escándalos", su popularidad se desplomó gradualmente. "Físicamente debilitado, el 18 de junio de 2014 abdicó en favor de su hijo, Felipe VI, con quien las relaciones han sido tensas desde entonces. Finalmente, en 2020, decidió abandonar el país", ha recordado.

Así, el periodista ha añadido que todos esperaban que celebraría su 40.º aniversario en el trono en 2015, pero sorprendió a todos al anunciar su abdicación el 18 de junio de 2014. "¿Por qué abdicó?", ha querido saber el periodista. Y el rey emérito ha planteado razones "físicas".

"Una razón es la abdicación física o política y otra cuestión es la mentalidad que debe tener un rey. Creo que un rey debe ser físicamente fuerte y estar físicamente preparado. No me imagino, sobre todo en España, a un rey con muletas o con los problemas de salud que tengo. Entonces le dije a mi hijo, y mi hijo me dijo: 'No, no, no, por favor no lo hagas'", ha explicado. "Yo dije: 'Es mejor tú que estás más preparado'. Creo que siempre es mejor un rey más joven que uno más viejo, pero es una cuestión personal", ha contestado en la entrevista a la televisión pública francesa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón niega una verdad que le deja en evidencia de nuevo e insiste en que fue de El Ventorro al Palau a pie "sin hacer ninguna parada"
  2. La AN pide al PSOE todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024 porque "la documentación aportada" por el partido "no es esclarecedora”
  3. El CGPJ avala por unanimidad la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
  4. Juan Carlos I desvela que Pinochet le pidió hacer "exactamente lo mismo" que Franco tras su muerte: "Le dije sí, pero hice lo que los españoles querían"
  5. Barómetro laSexta | Casi un 80% de los encuestados rechaza recuperar la mili en España
  6. Al menos 12 muertos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong